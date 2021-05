Blinkeni kinnitusel aitab USA Gazat üles ehitada

USA välisminister Antony Blinken ütles, et USA aitab Gaza sektorit üles ehitada. Tegemist on osaga pingutustest, et kindlustada Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse sõjaliste rühmituste vahel relvarahu.

Blinken kinnitas Iisraeli pea- ja välisministriga kohtudes Washingtoni vankumatut toetust Iisraeli õigusele end kaitsta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jeruusalemma saabunud Blinken avaldas lootust, et Ühendriigid saavad taastada ka suhted Palestiina omavalitsusega, mille liidri, president Mahmoud Abbasiga toimus kohtumine Ramallah's.

USA välisminister rõhutas, et mõlemal ehk palestiinlastel ja iisraellastel on võrdne õigus elada turvaliselt ja nautida vabadust ja demokraatiat.

Blinken kinnitas, et kõige tähtsam on pingutada selleks, et vägivald uuesti ei puhkeks.

"Vägivalla naasmise vältimiseks peame kasutama loodud ruumi, et pöörata tähelepanu suuremale ringile alusteemadele ja väljakutsetele. See tähendab raske humanitaarolukorra lahendamist Gazas ja ülesehituse alustamist. USA töötab rahvusvahelise toetuse saavutamise nimel, panustades ise märkimisväärse osalusega, millest osast teavitan tänase jooksul. Teeme koostööd partneritega, et tagada, et Hamas ei saaks kasu ülesehituseks mõeldud abist," rääkis Blinken.