Iisraeli relvajõud ründasid Gaza Hamasi liidri kodu

Iisraeli relvajõud teatasid pühapäeval, et ründasid pärast nädal aega kestnud ägedaid õhulööke Hamasi poliitilise tiiva juhi Yahya Sinwari kodu Gaza sektoris.

Armee kõneisik brigaadikindral Hidai Zilberman ütles Iisraeli armeeraadiole, et relvajõud võtsid sihikule Hamasi Gaza sektori poliitilise tiiva juhi Sinwari kodu sektori lõunaosas Khan Younises. Sinwar varjab end tõenäoliselt mujal.

"Teiste sihtmärkide seas on Hamasi Gaza sektori poliitbüroo esimehe Yahya Sinwari ja tema venna, Hamasi logistika ja elavjõu osakonna juhi Muhammad Sinwari elamud," teatas Iisraeli armee avalduses. "Mõlemad hooned moodustasid osa Hamasi terroriorganisatsiooni sõjalisest taristust."

Gaza terviseministeeriumi teatel sai Iisraeli pühapäevastes õhurünnakutes Gaza sektoris surma 17 inimest, kokku on nädal aega kestnud pommitamises hukkunud 174 inimest. Ministeeriumi teatel on hukkunute seas 47 last.

Gaza äärmuslaste raketirünnakutes on Iisraelis saanud surma kümme inimest.

Hamas ja Islamidžihaad on tunnistanud 20 võitleja hukkumist alates esmaspäevast. Iisraeli teatel on hukkunud võitlejate tegelik arv palju suurem.

Netanyahu: rünnakud Gazale jätkuvad nii kaua kui vaja

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul jätkab Iisrael pea nädal aega väldanud rünnakuid Gaza sektorile nii kaua kui vaja.

Peaminister rääkis laupäeval Iisraeli kaitseministeeriumi peakorterist Tel Avivis, hoiatades islamistliku Hamasi liidreid.

Netanyahu ütles: "Teil ei õnnestu end peita – ei maa peal ega maa all. Keegi pole puutumatu."

Iisraeli liidri sõnul ei ole olemas õiglasemat või moraalsemat kampaaniat kui Iisraeli oma Hamasi vastu Gaza sektoris. Ühtlasi tänas ta USA presidenti Joe Bidenit ja maailma liidreid toetuse eest.

Netanyahu tegi oma avalduse sama päeva õhtul, kui Iisraeli sõjalennukid tegid Gaza linnas maatasa hoone, milles tegutsesid mitmed rahvusvahelised meediaorganisatsioonid.

Enne õhulööki õnnestus kõik inimesed sellest evakueerida.

Televisioonis üle kantud kõnes kinnitas Netanyahu, et Iisrael teeb kõik võimaliku tsiviilohvrite vältimiseks.

Ta võttis sõna ka araablaste ja juutide vahelise vägivalla kohta Iisraelis. Ta nimetas araablaste vägivalda Iisraelis terroriks, lisades, et terroristidena tegutsejaid ka koheldakse terroristidena.

Times of Israeli teatel oli Netanyahu ka lubanud, et juutidel ei lubata relvi haarata ja süütuid araablasi rünnata.

Hamasi liider tõotas laupäeval omakorda, et Gaza sektoris tegutsevad relvarühmitused ei tagane Iisraeli rünnakute ees, hoiatades, et nende võitlejad ei ole veel kogu oma jõudu kasutanud.

Ismail Haniyeh esines kõnega sadade poolehoidjate ees Kataris. Ta lausus, et "vastupanu on lühim tee Jeruusalemma" ning et palestiinlased ei lepi millegi vähema kui Jeruusalemmaga oma riigi pealinnana.