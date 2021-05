Iisrael lõi rivist välja Gaza ainsa koroonatestimiskeskuse

Iisraeli õhurünnakud lõid esmaspäeval rivist välja ainsa Gaza sektoris toiminud koroonaviiruse testimislabori, teatas ajaleht The Times of Israel.

Õhulöögid purustasid osaliselt Rimali kliiniku, kus laboratoorium asus. Kannatada on saanud ka terviseministeerium ning Katari Punase Poolkuu amet. Iisrael leiab, et Hamas kasutab meditsiiniasutusi oma võitlejate varjamiseks.

Maailma Terviseorganisatsiooni WHO andmetel on positiivsete koroonatestide osakaal Palestiina enklaavis Gazas üks maailma kõrgemaid, ulatudes 28 protsendini.

Positiivse koroonatesti on Gazas andnud 103 000 inimest ja surnud on üle 930, kirjutas The Times of Israel.

USA president Joe Biden väljendas esmaspäeval Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga peetud telefonikõnes toetust relvarahule Iisraeli ja palestiinlaste vahel, edastas Valge Maja.

Teiste seas tõi telekanal CNN välja, et Biden ei nõudnud siiski viivitamatut relvarahu kehtestamist, mida on soovinud näiteks mitmed tema erakonnakaaslased ja teised riigijuhid maailmas.

USA välisminister Antony Blinken kutsus esmaspäeval Iisraeli ja palestiinlasi üles kaitsma tsiviilisikuid ja eriti lapsi.