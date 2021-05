Biden lubas abi Gaza ülesehitamisel, nõuab kahe riigi lahendust

USA president Joe Biden lubas reedel abi Gaza sektori ülesehitamise korraldamisel ja kinnitas, et ainus viis konflikti lahendada on Palestiina riik kõrvuti Iisraeliga.

Biden märkis, et on kutsunud ka iisraellasi üles lõpetama kogukondadevahelist tüli Jeruusalemmas.

Siiski rõhutas president, et tema "pühendumus, pühendumus Iisraeli julgeolekule ei muutu" ja lisas, et seni, kuni piirkond "ühemõtteliselt" Iisraeli olemasolu ei tunnista, "pole ka rahu".

Kahe riigi lahendus – sõltumatu Palestiina riik kõrvuti Iisraeliga ja Jeruusalemm nende ühine pealinn – on olnud aastakümneid Iisraeli-Palestiina konflikti lõpetamisele suunatud rahvusvahelise diplomaatia nurgakivi.

Eelmise presidendi Donald Trumpi aegset USA poliitikat kritiseeriti kui Iisraeli-meelset ja palestiinlasi ignoreerivat.

Trumpi nõuniku ja väimehe Jared Kushneri välja töötatud Lähis-Ida rahuplaani esitati kahe riigi lahendusena. See nägi ette üksnes piiratud suveräänsusega Palestiina riiki, millel üle Iisrael säilitaks julgeolekukontrolli. Palestiina juhid lükkasid plaani viivitamatult tagasi.

Biden kinnitas reedel, et pooldab kahe riigi lahendust täies mahus. "Minu pühendumus Iisraeli julgeolekule ei muutu. Punkt. See ei muutu, üldse mitte," lausus ta.

"Aga ma ütlen teile, milles on muutus. Muutus on selles, et meil on ikkagi vaja kahe riigi lahendust. See on ainus vastus, ainus vastus," ütles Biden.