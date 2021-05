Riia linn võtab maha rahvusvahelise jäähokiliidu lipud

Ta kinnitas, et sai Faseli kirja palvega heisata Riias Valgevene riigilipud. "Kui me seda ei tee, tuleb maha võtta IIHF-i lipud," ütles linnapea.

Stakis ütles, et Valgevene lipud linnas lehvivad ja need on vaba Valgevene valgepunavalged rahvuslipud.

"Jäähoki maailmameistrivõistlused on eelkõige sportlaste, hokifännide, riialaste ja Läti elanike pidu, kuid ei saa unustada, et mõnesaja kilomeetri kaugusel peahokiväljakust ärandatakse lennukeid, piinatakse ja tapetakse inimesi. Seda teeb režiim, mis käitub bandiidina nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel," ütles Stakis.

Ta lisas, et sport peab jääma väljaspoole poliitikat, kuid see ei ole juba ammu enam nii.

"Valgevenes vahistati, jälitati ja saadeti välja rahvusvahelise taseme sportlasi, kuna rahvusvahelised spordifunktsionäärid samal ajal sageli vaikisid. Antud juhul on minu jaoks vastuvõetamatu vaikida ja teha nägu, nagu midagi ei toimuks, ja nautida hokit. Ma armastan hokit, kuid sporti ei saa kasutada katteks," ütles linnapea.

Stakis ütles, et on saanud kümneid tuhandeid tänukirju kogu maailmast, et ta heiskas Riias vaba Valgevene valgepunavalged rahvuslipud.

"Antud juhul peab igaüks tegema valiku, kelle poolel ta on – tagakiusatava, kuid vabadust ihkava rahva, või verjanulise ja taltsutamatu diktaatori poolel. Mina tegin valiku – härra Faseli palvel langetame linnas IIHF-i lipud," sõnas linnapea.

Läti välisminister Edgars Rinkevics ja Riia linnapea Martinš Stakis asendasid esmaspäeval Radisson Blu Hotel Latvia ees, kus Valgevene koondis peatub, Valgevene ametliku lipu ajaloolise valgepunavalge rahvuslipuga. Valgevene teatas seepeale, et saadab riigist välja kogu Läti saatkonna. Läti vastas samaga.