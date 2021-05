Valgevene saadab seoses lipuvahetusega Riias välja kogu Läti saatkonna

Läti suursaadik Valgevenes Einars Semanis kutsuti Valgevene välisministeeriumi.

Valgevene välisminister Uladzimir Makei nimetas toimunut vandalismiks. Läti suursaadikule anti Minskist lahkumiseks ööpäev. Lisaks saadetakse välja kogu saatkonna diplomaatiline ja tehniline personal. Neil on lahkumiseks aega kaks ööpäeva.

Minsk lubab jääda vaid ühel administratiiv-tehnilisel töötajal, et hoolitseda saatkonna eest.

Makei lisas, et Valgevene on valmis Läti sümmeetriliseks vastusammuks.

Läti välisminister Edgars Rinkevics ja Riia linnapea Martinš Stakis asendasid esmaspäeval Radisson Blu Hotel Latvia ees, kus Valgevene koondis peatub, Valgevene ametliku lipu ajaloolise valgepunavalge rahvuslipuga.

Stakise sõnul on samm Riia volikogu algatus, mida toetab Valgevene opositsioon ja mille eesmärk on väljendada toetust rahvale, kes kannatab Aleksandr Lukašenko režiimi all.

"Riia näitab solidaarsust Valgevene opositsiooni, pagulaste ja rahvaga," ütles linnapea.

Rinkevics ütles, et sanktsioonid ja avaldused on üks asi, kuid see samm - lipu väljavahetamine - on sümboolse teona tugevam.

Läti teatas, et vastab Minski esmaspäevasele otsusele saata välja kõik Läti Valgevene saatkonna töötajad.

Läti välisministeerium kutsus välja Valgevene asjuri ning teavitas teda, et kõik Valgevene diplomaadid peavad Lätist lahkuma, kuni kahe riigi suhted normaliseeruvad.