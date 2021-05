Läti suursaadik Valgevenes: lipuvahetusse Riias suhtutakse Valgevenes erinevalt

See mõjub rohkem kui 101 pöördumist, ütles Läti välisminister Edgars Rinkevics mõne päeva eest, kui ta koos Riia linnapea Martinš Stakisega asendas Riia kesklinnas lehvinud Valgevene ametliku riigilipu ajaloolise lipuga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõju ei pidanud kaua ootama - Valgevene välisminister nimetas seda riiklikuks vandalismiks, kutsus Läti suursaadiku välja ja teatas, et kõik saatkonna töötajad peale ühe peavad kes 24, kes 48 tunni jooksul riigist lahkuma.

"Et maalt palutakse lahkuda peaaegu kogu saatkonnal, sellised juhtumid on diplomaatilises praktikas harvad. Vitebski konsulaat siiski jätkab tööd, seal on üheksa inimest. Halvatud on ka Valgevene saatkonna tegevus Riias, kuid Daugavpilsi konsulaat töötab," rääkis Semanis.

"Oktoobris oli sarnane juhtum Poola ja Leeduga. Nii et Poola ja Leedu saadik on praegu samuti mitte Minskis, vaid oma pealinnas. Meie, Valgevenes resideeruvad diplomaadid pole siiski kantud Valgevenes ebasoovitavate isikute nimekirja. Teoreetiliselt on võimalik suhete paranedes Valgevenesse naasta," lisas ta.

Lipuvahetus tõi esile ka erimeelsused Riia linnapea ja rahvusvahelise jäähokiliidu juhi vahel. Suursaadik Semanis leiab, et Valgevenes on arusaam lipuvahetusest Riias sama erinev kui sealse režiimi ja opositsiooni seisukohad.

"Ametlikud, valitsuse kontrolli all olevad propagandakanalid ja ka need, kes toetavad režiimi, peavad ajaloolist lippu fašistlikuks ja natsistlikuks. Teisalt toetavad Riia lipuvahetust rahvaühendused, kes peavad seda väga sümboolseks sammuks," ütles Semanis.

Läti ja Valgevene suhted on olnud tihedamadki kui näiteks Eesti-Valgevene omad. Valgevene transiiti on peetud Venemaa alternatiiviks. Praegu Riias toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused pidid ju algselt korraldama Minsk ja Riia koos.