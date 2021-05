Lukašenko: tänapäeval pole võimalik iseseisvat riiki jõuga vallutada

Lukašenko sõnul ei saa tänapäeval enam koloniaalsel viisil maid alistada ja riike ilma vastupanuta üle võtta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuulge, maailm on muutunud. Meie seas pole idioote, kes prooviks sõbralikku riiki koloniaalsel moel allutada. Täna on see võimatu. Mis tahes katsele võtta üle mõni riik või inkorporeerida seda sunniviisiliselt reageeritaks selles riigis tugevalt. Paljud tahaksid täna sellele leegile kütust lisada," sõnas Lukašenko.

Lukašenko kohtub reedel Sotšis ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.