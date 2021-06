Üha rohkem mehi laseb enda välimust ilukirurgi juures kohendada

Alates eelmisest kevadest on märgata meeste suurenenud huvi ilukirurgia vastu, selle üheks põhjuseks on pidevad veebikoosolekud ja soov vabaneda n-ö väsinud ilmest.

Ilukirurg Peep Pree selgitas ERR-ile, et ilukirurgia buum võttis hoo sisse möödunud kevadel.

"Nii meeste kui ka naiste seas oli märgatav näopiirkonna operatsioonide soovide suurenemine ja seda kutsutakse üle maailma Zoom-boom'iks," ütles Pree ja selgitas, et läbi Zoomi ja muude veebiplatvormide on koosolekutel fookuses olnud just inimeste näod ja see on suurendanud soovi enda väljanägemist korrigeerida.

Nüüd, kus elu hakkab vaikselt tavapäraseks muutuma, on Pree sõnul näopiirkonna protseduuride osakaal vähenemas ning kasvab huvi kehakirurgia vastu.

"Eesti mehed on hästi mõistlikud ja niisama kirurgi juurde ei tormle. Peamiselt tullakse kirurgi juurde näo healoomuliste kasvajate tõttu, sünnimärkide pärast või siis on viimasel ajal põhjuseks n-ö väsinud nägu. Ehk lõigata oli vaja silmaümbrust, mis maskist välja paistis. See oli põnev tõus," sõnas Pree.

Muu hulgas pöördutakse ilukirurgi poole ka sooviga oma keha muuta. "Kes ise trenni teha ei viitsi või kelle geenid on kuskile kehale paigutanud liialt rasvarakke, siis ka jõusaal või tervislik toitumine ei ole see, mis keha suudab vormis hoida," selgitas kirurg.

Riiklikku statistikat ilulõikuste kohta pole

Tema sõnul üldist ametlikku statistikat pole, kuid oma töökogemuse põhjal saab väita, et meeste huvi ilukirurgia vastu on viimasel aastal suurenenud 20-30 protsendi võrra. Üldiselt on aga silmaümbruse kirurgia protseduurid kaks kuni kolm korda kasvanud ning võib eeldada ka tõusu kehakirurgias, lisas arst.

"Ei saa öelda, et oleks tekkinud buumi noorte seas, kuid kõikides vanusegruppides on huvi esteetilise kirurgia vastu tõusnud," täpsustas Pree.

Tervisearengu Instituudi avalike suhete juht Valdo Jahilo ütles ERR-ile, et riiklikku statistikat seesuguste iluprotseduuride osas ei koguta, kuna tegemist pole rahvatervise seisukohast oluliste andmetega.

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltsi juhatuse liige plastikakirurg Pille Kirjanen selgitas ERR-ile, et üldise statistika kogumine on raske, sest kliinikud töötavad eri töömahtudega ning ka töökorraldus on igas kliinikus isemoodi.

Trend on ilmne

Samas tõdes ka tema, et meeste seas on ilukirurgia üha populaarsemaks kujunemas. Kirjaneni sõnul on vanemad kolleegid kirjeldanud, et varem pöördusid Eestis ilukirurgide poole vaid naised, kuid nüüd on selgelt märgata muutust.

"Rasvaimud, silmaümbruse lõikused on kõige sagedamad, aga ka Botoxi täitesüstide trend, mis mujal maailmas oli varem levinud, on nüüd siia jõudnud," sõnas Kirjanen meeste seas levinud protseduuride kohta.

Tema sõnul lasevad iluoperatsioone teha mehed igas vanuses. "On tõesti väga noori mehi /---/ ja ka täitsa tavalisi viiekümnendates mehi, kes tahavad värskemad välja näha. Siis on mureks just silmalaud või n-ö kurikorts otsaees," selgitas arst.

Koroonapandeemia ajal populaarseks saanud operatsioonide hinnad võivad Eestis olla kuni 5000 eurot. Olenevalt kliinikust võib näiteks silmaplastikas levinud protseduur - ülalaugude lõikus - maksta 800-1400 eurot, alalaugude kõige kallimad protseduurid võivad olla aga ligi 2500 eurot. Kõhuplastika eest tuleb välja käia 2000-4000 eurot ja rasvaimu eest 400-5000 eurot.