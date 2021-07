Georgia vabariiklased otsivad politsei rahastamise suurendamiseks lahendusi

Mitmed demokraatliku partei poliitikud tahavad politsei rahastamist jätkuvalt vähendada. Georgia osariigi vabariiklastest poliitikud tahavad seetõttu kohaliku politsei rahastamist suurendada.

Georgia asekuberner Geoff Duncan pakkus välja meetme, mis võimaldaks eraisikutel rahastada politseid. Vastutasuks saaksid nad maksusoodustusi, teatas The Washington Examiner.

"Kellelgi pole mingeid reaalseid lahendusi. Maksukrediidi programm võimaldaks kodanikel oma julgeolekuprobleeme otseselt aidata," ütles Duncan.

Duncan lisas, et ta ei kandideeri uuesti 2022. aasta valimistel.

Georgia vabariiklased kritiseerivad teravalt Atlanta linnapead Keisha Lance Bottomsit. Mõrvade arv kasvas linnas viimastel aastatel hüppeliselt.

Atlanta jõukas Buckheadi piirkonnas kasvas kuritegevus märkimisväärselt. Viimase aastaga kasvas mõrvade arv 133 protsenti. Tulistamiste arv kasvas 164 protsenti. Paljud Buckheadi elanikud tahavad eraldi linna moodustamist.

Hiljutised küsitlused näitavad, et ameeriklased on kasvava kuritegevuse pärast üha rohkem mures.

78 protsenti ameeriklastest leiab, et kuritegevus on riigis suur probleem. 73 protsenti leiab, et kuritegevus jätkab kasvamist, vahendas The Washington Examiner.

Inimeste osakaal, kes leiavad, et kuritegevuse kasv on ülimalt tõsine, oli viimase 20 aasta kõrgeimal tasemel, selgus juunis tehtud Washington Posti uuringus.

Vägivald on viimasel aastatel kasvanud peaaegu kõikides USA suurlinnades.