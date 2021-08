Kuritegevusega hädas Chicago linnapea lubas suurendada politsei rahastamist

"Minu lootus on, et politseiosakonna eelarve suureneb. Me peame seda tegema," ütles Lightfoot.

Lightfoot ei täpsustanud, kui palju linna politsei eelarve peaks suurenema. Sel aastal on Chicago politsei eelarve 1,6 miljardit dollarit.

Lightfoot väitis ainult, et vaja on järgmise põlvkonna korrakaitsjaid. Samuti tuleb parandada politseinike heaolu.

"Peame tagama, et saame värvata järgmise põlvkonna korrakaitsjaid. Peame veenduma, et värbamine peegeldaks linna mitmekesisust," ütles Lightfoot.

2021. aasta eelarves kärbiti Chicago politsei eelarvet 58 miljoni dollari võrra. Vähendati ka politsei isikkoosseisu.

Kuritegevus on Chicagos viimase aastaga järsult kasvanud.

Laupäeval tapeti Chicagos tulevahetuses politseinik Ella French. Tema paariline sai raskelt haavata.

Kui Lightfoot läks pärast tulistamist haiglasse, et külastada vigastatud politseinikku, pöörasid teised Chicago korrakaitsjad linnapeale selja, vahendas Chicago Sun-Times.

Mitmed kohalikud seadusandjad väidavad, et rünnakutes politseinike vastu on süüdi progressiivne poliitika, teatas The New York Post.

Chicagos kasvas viimase aastaga mõrvade arv 120 protsenti. Tulistamiste arv kasvas 27 protsenti.

Vägivald on viimasel aastal kasvanud peaaegu kõikides USA suurlinnades.

Hiljutised küsitlused näitavad, et ameeriklased on kasvava kuritegevuse pärast üha rohkem mures. 78 protsenti ameeriklastest leiab, et kuritegevus on riigis suur probleem. 73 protsenti leiab, et kuritegevus jätkab kasvamist, vahendas The Washington Examiner.

Inimeste osakaal, kes leiavad, et kuritegevuse kasv on ülimalt tõsine, oli viimase 20 aasta kõrgeimal tasemel, selgus juunis tehtud Washington Posti uuringus.