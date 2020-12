Meedialiit: jätkuv kojukande hinnatõus sunnib maakonnalehti sulgema

Kui ajalehtede kirjastajad soovivad, et Eesti Post jätaks järgmiseks viieks aastaks perioodika kojukande hinnad samaks, siis postiettevõte on põhimõtteliselt sidunud kojukande hinna koondmahuga, mis tähendab, et mida vähemaks ajalehti-ajakirju jääb, seda rohkem hind ka tõuseb.

Järgmisel aastal tõstab Eesti Post perioodika kojukande hindu 8,7 protsenti. Selle määrani jõuti läbirääkimistega Eesti Posti, kirjastajate ja meediaettevõtete liidu vahel, ütles ERR-ile Eesti Posti pressiesindaja Kaja Sepp. Tema sõnul oli tegu pikkade ja põhjalike kohtumistega ning tulemuseks oli kompromiss.

"Üldine põhimõte on, et perioodika kojukande tükihind kirjastusele sõltub kandesse antavatest mahtudest. Kui kandesse antavad koondmahud langevad, siis hind tüki kohta tõuseb, kandesse antava mahu kasvamisel tükihind langeb," selgitas Sepp.

Sepa sõnul hakatakse mahtude muutust edaspidi võrdlema igas kvartalis ning kojukande hind kujuneb vastavalt sellele.

Hinnatõus on vastukarva kirjastajatele, sest see tuleb kas ise vaikides kinni maksta või tõsta ajalehtede hinda. 8,7 protsenti võis küll olla kompromiss, kuid meediaettevõtted sooviksid igasuguse kojukande hinnatõusu peatamist.

Meediaettevõtete liidu tegevdirektor Merle Viirma-Treifeldti sõnul oli nende ettepanek Eesti Postile null protsenti hinnatõusu. "Me palume külmutada perioodika kojukandehinnad viieks aastaks tänasel tasemel," ütles ta ERR-ile.

Pikaajaline tõus tooks sulgemiste laine

Kaja Sepp kinnitas, et meediaettevõtete liit ja Eesti Post on koos paika panemas tegevuskava, kuidas perioodika kojukanne järgmistel aastatel jätkuda saaks. "Pikaajalise mudeliga praegu töö jätkub," ütles ta.

Pikaajaline mudel tähendab muu hulgas seda, et Eesti Postil on plaanis ka järgmistel aastatel kojukande hinda tõsta.

Viirmaa-Treifeldt ütles, et Eesti Posti kavandatav kojukande hinnatõus järgmistel aastatel viiks mitmete paberlehtede sundlõpetamiseni ning eelkõige puudutab see maakonnalehti, kelle lugejatest suur osa vaid paberlehest infot saabki.

"Eeskätt kaoksid Eesti Posti kojukandepiirkonnas asuvad maakondlikud ajalehed. Kohalikel kogukondadel ei ole juba täna võimalust valida erinevate infokanalite vahel. Maakondlikku infot vahendavad vaid maakonnalehed. 90 protsenti maakonnalehtede lugejaskonnast ei loe täna veebiväljaandeid," lausus Viirmaa-Treifeldt.

Viirmaa-Treifeldt sõnul pole paberlehtede väljaandmine meediamajadele ja ka üksikute maakonnalehtede kirjastajatele juba täna kasumlik. "Kuid see on vajalik, et säilitada kõigi lugejarühmade võrdne informeeritus ja kaasatus ühiskonnas," nentis ta.

Viirmaa-Treifeldti hinnangul on paberlehe kojukande jätkamiseks mitu võimalust. "Näiteks maakojukande dotatsiooni tõstmine riigi poolt. Näeme koostöös Eesti Postiga ka mitmeid kokkuhoiumeetmeid ja kojukande protsessi efektiivsemaks muutmise võimalusi, töötame nende kallal aktiivselt," lausus ta.

Laupäev on probleemiks

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar on varem ERR-ile öelnud, et tema hinnangul oleks olukorra lahendamiseks kolm varianti: riik loobub postiteenuse doteerimisest ning suunab raha näiteks eakate digikursustele; riik hakkab senisest enam kojukannet doteerima; kokku tuleb leppida miinimumstandardid ning garanteerida, et näiteks neli aastat kojukande hind ei tõuse.

Raudsaar märkis ka, et Postimees ei kaalu praegu laupäevasest kandepäevast loobumist, sest vastasel juhul jõuaks laupäevane mahukam Postimees paberlehe tellijani alles esmaspäeval.

Laupäev on päev, mil kirjade kojukannet ei toimu, mis tähendab, et postiljonid peavad laiali kandma vaid perioodikat. Üleriigilistest ajalehtedest ilmuvad sel päeval vaid Postimees ja Õhtuleht.

Kaja Sepp märkis, et Eesti Post kindlasti ei saa ega taha väljaandjatele öelda, kui mitu päeva nädalas ükski väljaanne ilmub. "Küll aga oleme päri, et kogu pabermeedia vajab praegusel digitaliseerumise üleminekuperioodil kõigi osapoolte koostööd lahenduste leidmiseks, et paberajalehed saaksid ilmuda ja kojukanne toimiks nii kaua, kui inimesed seda vajavad," lausus ta.

Perioodika kanne on tagatud vastavalt seadusest tulenevale kohustusele kuuel päeval nädalas üks kord päevas.