Saksamaa peatas ajutiselt Vene lennufirmade lennud riiki

Kolmapäeval tühistati kaks Lufthansa lendu Venemaale, sest Vene võimud ei andnud neile õigeaegselt luba, teatas Saksamaa transpordiministeerium.

"Vastastikususest lähtudes ei anna föderaalne lennundusamet ka Vene lennufirmade lendudele lubasid, kuni pole heakskiite Vene poolelt," öeldi avalduses.

Otsus mõjutas kolme Aerofloti lendu teisipäeval ja veel nelja kolmapäeval.

"Kui Lufthansa saab load Vene poolelt, saavad heakskiidu ka Vene lennufirmade lennud," lisas ministeerium.

Lennufirmad teatasid hiljem, et Saksamaa ja Venemaa vaheline lennuliiklus taastati kolmapäeva õhtul pärast mitu tundi kestnud katkestust.

"Vene ametivõimud andsid Lufthansale loa lendude teostamiseks Venemaale juunikuus. See tähendab, et Lufthansa lennud Moskvasse ja Peterburi saavad toimida plaanipäraselt," ütles lennufirma pressiesindaja uudisteagentuurile AFP.

Vene lennufirmad Aeroflot ja S7 teatasid samuti, et lennud jätkuvad Saksamaale, edastasid kohalikud uudisteagentuurid TASS ja Ria Novosti.

Osa Euroopa lennufirmade lende Venemaale on tühistatud, sest Moskva pole nõustunud Valgevene õhuruumi vältivate lennuplaanidega. Lufthansa on kinnitanud, et vastavalt EL-i soovitusele ei lenda firma enam üle Valgevene. EL-i otsus järgnes Ryanairi lennuki maanduma sundimisele Minskis, et vahistada opositsiooniline ajakirjanik.