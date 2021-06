Riigid mõistavad hukka Valgevenes eetrisse lastud intervjuu Pratasevitšiga

Saksa valitsuse pressiesindaja Steffen Seibert ütles, et intervjuu, milles Pratasevitš tunnistas end süüdi valgevenelaste meeleavaldustele kutsumises, oli häbiväärne ja ebausutav.

Berliin mõistab karmilt hukka Pratasevitši teise sunnitud ajakirjanduses esinemise pärast kinnipidamist, ütles Seibert ning süüdistas Valgevene võime opositsionääri vaimses ja võib-olla ka füüsilises survestamises.

"See on häbiks intervjuud näidanud telekanalile ja Valgevene juhtkonnale, mis ilmutab taas põlgust demokraatia ja peab ütlema, et ka inimlikkuse vastu," sõnas pressiesindaja.

Ta ütles, et Berliini mõtted on Pratasevitši ja kõigi teiste Valgevene kodanikega, keda koheldakse ebainimlikult nende veendumuste ja rahumeelse võitluse tõttu inimõiguste eest.

Valgevene riigitelevisiooni ekraanil ülistas end ilmselt ebamugavalt tundunud Pratasevitš ka president Aleksandr Lukašenkot.

Valgevene opositsioonijuht Svjatlana Tsihhanovskaja ütles reedel, et intervjuu saadi Pratasevitšilt piinamisega.

Pratasevitši sõnade siiruses kahtleb ka tema isa. "See intervjuu pole midagi muud, kui järjekordne katse mu poega piinata. Ma ei näe seda kuidagi teisiti. Ma tunnen kõige sügavamat valu, mul on sellest raske rääkida. Mul on kahju, seda on väga valus näha. Ma olen väga mures oma poja pärast, me mõlemad oleme, Natalja ja mina," rääkis Dmitri Pratasevitš.

Suurbritannia välisminister Dominic Raab ütles reedel, et Pratasevitšit sunniti riigitelevisioonis intervjuud andma ning see oli häiriv vaatepilt.

Raab nõudis Pratasevitšilt ülestunnistuse väljapressimisega seotud inimeste vastutusele võtmist.

"Pratasevitši eileõhtune häiriv intervjuu oli selgelt tehtud vägivallaga ähvardades ja vangistuses," ütles Raab Twitteris.

"Valgevenes inimõiguste ja meediavabadust kaitsvate inimeste kohtulik karistamine peab lõppema," ütles Raab. "Selle intervjuu filmimise, selleks sundimise ja juhendamisega seotud isikud tuleb vastutusele võtta."

Pratasevitš peeti kinni 23. mail koos tüdruksõbra Sofia Sapega Ryanairi lennukist, mille Valgevene võimud sundisid Vilniuse asemel Minskis maanduma.