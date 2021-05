Valitsus keelab Valgevene lennufirmadel Eesti õhuruumi kasutamise

Lennukeeldu puudutav sanktsioon kehtestatakse seoses sellega, et Valgevene võimud sundisid pühapäeval Ryanairi reisilennuki Minskis maanduma ning pidasid kinni pardal olnud ajakirjanik Raman Pratasevitši ja tema kaaslase.

Peaminister Kaja Kallas rõhutas, et Valgevene tegevus kujutab ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule. "Ateena ja Vilniuse vahel lennanud reisilennuki kaaperdamise ja valitsuskriitilise ajakirjaniku ja tema kaaslase vahistamisega on Valgevene režiim toime pannud riikliku terroriakti ning peab nende tegude eest võtma vastutuse," sõnas Kallas.

Ta lisas, et Euroopa Liit jätkab ettevalmistusi lisasanktsioonide kiireks kehtestamiseks Valgevene ametnikele ning režiimiga tihedalt seotud ettevõtetele ja töötab välja majandussanktsioonid.

Kallas teatas juba neljapäeva ennelõunal Twitteris, et valitsus keelab Belavia lennud Eesti lennujaamadesse, kuid ametlikku otsust siis veel ei olnud. "Valgevene valitsus peab oma tegude eest vastutuse võtma," kirjutas Kallas.

Sama teatas ERR-ile ka majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kes lisas, et piirangute vormistamine on võtnud aega, kuna valitsus soovib need teha juriidiliselt vettpidavaks.

"Piirangud on võtnud aega, kuna tegemist ei ole lennundusohutuse, vaid rahvusvaheliste suhete ja poliitika küsimusega. Paljud [Euroopa Liidu] liikmesriigid on juba piirangud teinud, aga nendega on esinenud ka probleeme. Näiteks Rootsi keelu on Belavia vaidlustanud ning sarnaseid muresid on ka teiste liikmesriikide piirangutega," märkis Aas.

Majandusminister selgitas hommikul, et välisministeerium töötab sanktsioonide loomise kallal, mille valitsus saaks heaks kiita. "Majandusministeerium ja transpordiamet on valmiduses sanktsioonid kiires korras ellu viima, nii et homsest otseühendus Valgevenega katkeks," kinnitas Aas.

"Tahame Valgevenes toimunud õhusõiduki kaaperdamisele jõuliselt reageerida, aga ka korrektselt, et ei tekiks võimalust loodud sanktsioonidest kõrvale hiilida või neid tunnistada õigustühiseks," märkis majandusminister.

Sama rõhutas hommikul ka välisminister Eva-Maria Liimets, kelle sõnul lähtub Eesti Euroopa Ülemkogu poliitilisest otsusest keelata vastusena riikliku lennukikaaperdamise juhtumile Valgevene lennufirmal Euroopa Liidu õhuruumi kasutamise ja siinsetes lennujaamades maandumise. Aga Eesti kavatseb seda teha "läbimõeldult ja veenvalt," märkis välisminister.

"Sanktsioonide kehtestamine ja rakendamine peab olema kiire ja efektiivne. Samas peavad need otsused olema õiguslikult kindlatel alustel ning ei tohi jätta võimalusi kasutatavate meetmete vaidlustamiseks, mis õõnestaks tervikuna kehtestatud sanktsioonide usaldusväärsust," kirjutas Liimets Facebookis. "Näeme, et mõnel liikmesriigil seisavad juba sellised vaidlused Belaviaga ees. Eesti ametlik otsus liinilendude piiramiseks Eesti ja Valgevene vahel sünnib täna, on konkreetne vastus Valgevene režiimi tegevusele ning saab olema õiguslikult kindlatel alustel."

Vastates kriitikale, et koroonakriisi vallandudes suutis valitsus väga kiiresti kõik välislennud peatada, ütles majandus- ja kommunikatsiooiminister Aas, et toona oli olukord teistsugune: "Tänane olukord ei ole juriidiliselt võrreldav eelmise kevadega. COVID-ist tulenevate lennupiirangutega oli selge soovitus Euroopast ning terviseameti ohuhinnang. Hetkel loome pretsedenti."

Euroopa Liidu liidrid kutsusid esmaspäeval vastusena Ryanairi lennuki maanduma sundimisele ja selle pealt opositsiooniaktivisti kinnivõtmisele Minskis kehtestama Valgevene suhtes täiendavad sanktsioonid, muuhulgas piirama ka lennuühendusi selle riigiga. Neljapäeval olid ainsad lennujaamad, kuhu Belavia sai lennata Tallinn ja Küprose turismikeskus Larnaca.