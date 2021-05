RSF: Valgevene ajakirjanikke ähvardab katastroofiline olukord

"Me tulime siia, sest tahame saata signaali, et toetame Valgevene ajakirjanikke," ütles Deloire pärast kohtumist Leedu prokuröridega, kes on algatanud uurimise pühapäeval Ateenast Vilniusse teel olnud Ryanairi lennuki Minskis maanduma sundimise asjus.

"Tähtis on jätkata tegutsemist, kaaluda kõiki võimalusi, kuidas toetada Valgevene ajakirjanikke tulevikus, sest nad seisavad silmitsi katastroofilise olukorraga," ütles Deloire.

Ka Poola, kus Ryanairi lennuk väidetavalt on registreeritud, algatas juhtunu asjus juurdluse.

"Kui tahate tulemusi, kui tahate kinnipeetavate ajakirjanike vabastamist, ajakirjanike ja kogu Valgevene tsiviilelanikkonna vastaste repressioonide lõppu, on olemas poliitilised survevahendid ja majandussanktsioonid, mida riigid saavad kasutada, aga on ka õiguslikud sammud," ütles Deloire.

Ta rõhutas, et süüdlased peavad ühel päeval oma tegude eest vastutama, ja lisas, et nende hulka kuulub ka Valgevene president.

Deloire esitas RSF-i nimel Leedus ametliku kaebuse Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenko vastu.

Minskis maanduma sunnitud lennuki reisijate hulgas olnud Valgevene opositsiooniaktivistist ajakirjanik Raman Pratasevitš ja tema tüdruksõber Sofia Sapega peeti kinni.

Europa Liit soovitas seepeale keelata ära Valgevene lennud.

RSF-i maailma ajakirjandusvabaduse indeksis on Valgevene sel aastal 180 riigi hulgas 158. kohal.