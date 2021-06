Solvangute märklauaks sattunud kohtutäiturid tahavad seadusmuudatust

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja aseesimehe Katrin Velleti sõnul tehti ettepanek, kuna karistust ebaviisakatele klientidele varasemalt ei olnud, kuigi solvamine on sage.

"Ei tea, kas see käitumist muudab. Lihtsalt kui on võimalik sanktsioone rakendada, siis ametipidaja võib olla enesekindlam, kuna tal on mingi kaitse olemas," rääkis Vellet.

Ta kirjeldas, et kuna paljud kohtutäiturid on naised, solvatakse nende välimust või lihtsalt solvatakse ebatsensuursete väljenditega.

Sõnalist solvamist esineb Velleti sõnul rohkem telefoni või meili teel, kuid päriselus on olnud juhtumeid, kus on füüsiliselt kallale tuldud.

"Mind isiklikult keegi füüsiliselt rünnanud ei ole, aga tean büroosid, kus on seda juhtunud. Näiteks on näppe väänatud, büroo vara lõhutud. Minu praktikas on ikka ette tulnud, et inimene käitub ebaadekvaatselt. Mida ma silmas pean - sülitamist, paberite rebimist, asjade loopimist."

Vellet ütleb, et tegemist on raske valdkonnaga, kuid tasub töö- ja eraelu lahus hoida ning raskeid hetki mitte koju kaasa võtta.

"Inimesed on meeleheitel ja kui sa täiturina sellest aru saad ja nii seda võtad, siis saad seda tööd teha," selgitas Vellet.

Vandeadvokaat Robert Sarv kirjeldas, et hetkel saavad kohtutäiturid võtta ette pika ja kuluka tee kohtusse.

"Nii nagu iga teine inimene. Kui keegi solvab kohtutäiturit või rikub kohtutäituri isiklikke õigusi, siis on kohtutäituril võimalik pöörduda kohtu poole ja nõuda valeväidete ümberlükkamist või -eemaldamist. Vastavalt sellele, mis täpselt toimub," rääkis Sarv.