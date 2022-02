Sarv: oli vaid aja küsimus, mil mu teed advokatuuriga lahku lähevad

Teisipäeval Eesti Advokatuurist välja arvatud vandeadvokaat Robert Sarv ütles ERR-ile antud intervjuus, et mõistis juba advokatuuri kutsesobivuskomisjonis vestlusel, milline otsus tema kohta on tulemas. Sarve sõnul oli vaid aja küsimus, mil ta teed advokatuuriga lahku lähevad.

Teid kutsuti jaanuaris advokatuuri kutsesobivuskomisjoni vestlusele. Kuidas te ise tundsite pärast seda vestlust, kuidas teil läks?

Ma teadsin, mis otsus tuleb. Lisaks anti mulle seal vestluse lõpus ju ka teada, et raiskasime mitu tundi selle peale, et teada saada, mis oli juba justkui nagu vormistamise küsimus.

Mida nad seal üldse küsisid?

Seal olid erinevad küsimused, alates mingist paarist olukorrast, kus mulle pannakse kohtumenetluses mingite asjade tegemist süüks, kus mina otseselt süüd endal ei näe.

Üks olukord oli selline, kus kohus määras kohtuistungi. Minul olid juba lennupiletid aasta algusest ära ostetud. Istung pidi toimuma aasta lõpus ja siis ma kirjutasin kohtule, et vabandage, mul on planeeritud puhkus ja hea menetlustava tegelikult näeb ette, et kohus arvestab advokaatide puhkuste ja töögraafikutega.

Ja siis rääkisin kliendiga selle teema läbi, klient oli kõigega nõus. Aga siis klient mõtles istungil ümber ja ei olnud asenduskaitsega nõus. Ja ometi vastutasin selle eest mina.

Ma ütlesingi, et kui panna mulle süüks kõik maailma patud, siis ma peangi selle süü enda peale võtma ja otse loomulikult ma selle käsitlusega nõus ei ole.

Prokurörid kahtlustavad tihtipeale, et üks või teine kaitsja proovib kohtupidamist venitada. Kas te saate käe südamele panna, et teie pole kunagi selle eesmärgiga midagi edasi lükanud või mõnda vabandust leidnud?

Ma võin öelda täiesti ausalt, et ühes Tartu asjas läks käiku nii-öelda ka juuraväline arsenal.

Miks te siis venitasite?

Ma tundsin, et minu klient oli sattunud kambaka ohvriks ja mina olin põhimõtteliselt ainus inimene, kes sai teda aidata. Ja mina lihtsalt kasutasin ära seaduses sätestatud nõkse selle mõttega, et saavutada enda kliendile edu. Ja lõpuks, mina ütleks niimoodi, et see tulemus oli tema vaatest suurepärane.

Asi aegus?

Jah, suuremas osas küll.

Olete te kokku löönud, mitu korda on advokatuuri aukohus pidanud teid vaibale kutsuma või noomima?

Ei ole ja ütlen ausalt, et viimasel ajal on jätnud see teema tõesti külmaks. Olukorras, kus ma olen ilmselt vist ainuke advokaat läbi aegade, kes on saanud liiga üldsõnalise nõudekirja eest 1000 eurot trahvi.

Siis ma hakkasingi aru saama, et sellise suhtumisega organisatsioonis minul tulevikku ei ole ja see on ainult aja küsimus, mil meie teed lahku lähevad. Aga advokatuuris on selline huvitav nõks, et sealt ei ole võimalik välja astuda olukorras, kus sinu suhtes käib aukohtumenetlus.

Aga mina olen olnud nii-öelda menetlusalune juba väga pikka aega. Niisiis on olnud sellised perioodid, kus ma olen tahtnud seda teha, aga pole saanud. Ja ülejäänud aegadel on olnud kiire või pole see teema meelde tulnud. Tegelikult mul on siiralt hea meel, et see otsus nüüd tuli.

Advokatuuri juhatuse esimees Jaanus Tehver ütles, et te ei vastanud kutsesobivusnõuetele.

See on selline formaalne kantseliit, mida võib öelda ja mille sisust tegelikult keegi aru ei saa. Siin võib näha erinevaid põhjuseid, kas konkurentide kadedus või siis reljeefne sõnakasutus ja otsekohesus.

Ma vaatan, et teil praegu on büroos kolm advokaati ja veel viis juristi koos teiega. Teiste juristide nime juures on kirjas, et jurist ei osuta õigusteenust, vaid abistab advokaati. Kas teie hakkate ka nüüd oma büroo advokaati abistama?

Muidugi, jah. Selleks, et ma saaksin teatud toiminguid ise vahetult teha, olen loonud eraldi firma ja jätkan osaliselt seal. Klientide jaoks midagi ei muutu ja kõik saab tehtud.

Aga mis advokaadibüroost Emerald Legal saab? Te ei tohi seal enam osanik olla. Ega te seda ju ära ei kingi?

See jääb juba meie teada, kuidas osaluse müük või ümbermuutmine aset leiab. Mul on kolm kuud aega seda teha ja ma kindlasti kolme kuu jooksul selle nii-öelda ära korraldan.

Aga esmaspäeval loodud osaühing Robert Sarv, kas see võib saada advokaadibüroo osanikuks või sealt hakkategi juristiteenust pakkuma?

Peamine kanal, mille kaudu Emerald Legal meeskond teenust osutab, on ikkagi advokaadibüroo. Ja kui ma pean kuskile kohtuistungile minema või mingile kohtumisele või nõupidamisele, siis see osa toimub läbi selle osaühingu. Mina ei näe siin mingit probleemi.

Teie advokaadibürool on läinud majanduslikult väga-väga hästi.

Jah, see näitabki, et meie teenuste järele on turul nõudlus olemas ja ma tänan siiralt kõiki inimesi, kes on meid aastate jooksul usaldanud. Tegelikult nii kapitalistlikus maailmas ei ole paremat mõõdupuud kui raha. Kui me oleme aastaga praktiliselt kaks korda kasvanud, siis järelikult me teeme midagi õigesti. Nii et see jutt, et ma ei sobi advokaadiks, ongi hästi subjektiivne.

Üldjuhul advokaadid tulevad turule, mis on juba olemas. Teie loote seda turgu juurde. Te hakkasite nõudekirju saatma neile, kes internetis pahasti kirjutavad. Te olete õpetanud inimesi, kuidas pöörduda kohtusse koroonapiirangute vastu.

Jah, osa nendest kasvanud numbritest on kindlasti see, et inimesed on teadlikumad oma õigustest ja realiseerivad neid julgemalt. Mis meid eristab, ongi see, et üldjuhul on asjad võimalikud ja meie pakume need lahendused välja olukorras, kus muud bürood saadavad inimesed ukselt tagasi.