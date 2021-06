USA lisas Trumpi aegsesse musta nimekirja veel 28 Hiina ettevõtet

USA lisas musta nimekirja veel 28 Hiina ettevõtet, mis on seotud Pekingi sõjatööstuskompleksiga, teatas neljapäeval Valge Maja.

Ettevõtetesse keelati muu hulgas USA investeeringud.

Samm suurendas president Donald Trumpi ametiaja 31 Hiina ettevõtte musta nimekirja 59 ettevõtteni.

Valge Maja oli juba varem teatanud, et president Joe Bideni administratsioon tegeleb Trumpi rakendatud Hiina vastaste meetmete ülevaatamisega.

Biden jätkab oma eelkäija Donald Trumpi karmi joont ka Hiina tehnoloogiatööstuse suhtes, mida Washington peab potentsiaalseks ohuks.

Biden on öelnud, et soovib paremaid suhteid Pekingiga, kuid ei ole andnud märku, et sooviks tühistada sanktsioonid, mida Trump kehtestas Hiina telekomihiiule Huawei ja teistele firmadele.