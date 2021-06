Jesse: soomlased pole meile midagi konkreetset öelnud, millal ränne taastub

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ütles ERR-ile, et kuigi esmaspäeval toimus Eesti ja Soome ministrite ning ametiasutuste esindajate kohtumine, pole Soome andnud mitte ühtegi konkreetset indikatsiooni, mil pendelränne taastuda võiks.

"Kahjuks soomlaste poolt täiendavat infot lisaks sellele, mis valitsus eelmisel nädalal otsustas, ei tulnud," ütles Jesse.

Ta lisas, et soomlastega on olnud mitu kuud tihe suhtlus, et saada teada kasvõi nakatumise tase, mille puhul ränne taastuda võiks, kuid põhjanaabrid ühtegi konkreetset arvu esitanud pole.

"Eesti näitaja on järjest alanenud ja meie vahe soomlastega on oluliselt väiksem kui ta oli kuu aega tagasi ja veel väiksem kui oli kaks kuud tagasi," täpsustas Jesse.

Soome valitsus viitab Jesse sõnul Euroopa Liidus ühiselt kokku lepitud nakatumisnäitajale, mis peab olema 25 või alla selle viimase 14 päeva jooksul 100 000 inimese kohta. Sellise taseme juures oleks lubatud piiranguteta reisimine, nii töötegemise kui turismi eesmärgil.

Samas tunneb Eesti huvi ennekõike töörände taastamise osas.

"Soomlaste lähtekoht selles küsimuses on kõikide riikide võrdne kohtlemine, nad viitavad ennekõike sellele," sõnas asekantsler.

Eesti ja Soome vaheline tööränne on sellest nädalast lubatud üksnes lennukiga reisides, laevaga Eestist Soome tööle ja vastupidi ei saa.

Peaminister Kaja Kallas kohtus reedel Soome suursaadiku Timo Kantolaga. Peaminister selgitas kohtumisel, et Soome kehtestatud piiriülese liikumise piirangud ei ole praeguses olukorras enam proportsionaalsed ja põhjendatud.

Soome valitsuse sellekohane istung toimub järgmisel kolmapäeval.