Sakkov: Eesti-Soome töörände olukord on vale, ebaõiglane ja traagiline

Soome otsus töörännet Eestiga jätkuvalt piirata on ebaõiglane ja arusaamatu. Eesti suursaatkond Soomes on selle taastamiseks aasta algusest vaeva näinud, kuid käega katsutavaid tulemusi soomlaste vastumeele tõttu pole, ütles Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov ERR-ile.

"Jaanuari lõpust saati pole mul ega saatkonnal olnud olulisemat ülesannet kui pendelrände taastamine, need on olnud prioriteedid üks, kaks ja kolm," ütles Sakkov.

Ta lisas, et kohe pärast Soome valitsuse otsust jaanuari lõpust liikumist rangemalt piirata, suudeti kahe ööpäevaga välja käia plaan, kuidas pendelrännet säilitada, kuid Soome valitsus eestlaste koostatud ideed käiku ei lasknud.

"Sellistes küsimustes on vaja ka teise poole soovi, ei piisa ainult ühe poole pingutustest. Praegune olukord on kestnud viis kuud liiga kaua," ütles suursaadik.

Ta lisas, et tuhanded eestlased pole seetõttu koju saanud ja tuhanded lapsed pole oma vanemaid näinud. "Mul ei ole muid sõnu, kui see on vale, ebaõiglane ja traagiline," sõnas Sakkov.

Ta lisas, et igapäevane töö käib töörände taastamise nimel, kuid Soome valitsuses tuleb küsimus lauale alles uue nädala kolmapäeval. Kui siis mõni sellekohane otsus vastu võetakse, võib see kehtima hakata alles 21. juunist.

"Meie pingutused praegu seisnevad selles, et eesti tööinimesed saaksid jaanipäevaks koju. Ennustada ja lubada seda kahjuks ei julge, võib ka teisiti minna," ütles suursaadik.

Murekohaks on hoopis Rootsi nakatumisnäitajad

Suur mõjur on aga Rootsi ja täpsemalt riigi põhjaosa kõrged nakatumisnäitajad. Soomlased ei taha Sakkovi sõnul oma naabreid erinevalt kohelda ning seetõttu seisab vaba ränne osalt kinni ka rootslaste taga. Küll aga on teinud Soome erandi Norra piiril rände taastamiseks.

"Mina ei oska näha mingit põhjust, et Eesti inimesed peaksid Soomes kinni olema, sest Põhja-Rootsi nakatumisnäitajad on kõrged, see on lihtsalt ebaõiglane," sõnas ta.

Praegu saavad eestlased Soome tööle ja vastupidi vaid lennukiga. Sakkov ütles, et Soome on põhjendanud seesugust otsust sadamate tervishoiumeetmete puudustega. See on tema sõnul aga üllatav, sest selleks on olnud aega viis kuud ettevalmistusi teha.

"Ei ole põhjust rõõmustada lahenduse üle, mis on kättesaadav vaid vähestele ja seda kõike looduse hinnaga. See on ühe protsendi otsus ühele protsendile inimestest," selgitas ta ja lisas, et laevad mahutaksid 100 korda rohkem inimesi ja piletid on ligi viis korda odavamad.

Samas on Soome tegemas seadusemuudatusi, et üleeuroopaline koroonapass saaks oma kanda kinnitada, kuid praegu töörände taastamise osas pole Soome valitsuse käitumine tulemusi andnud.

Sakkov lisas, et Soome ajakirjanduse kajastus Kaja Kallase ja Soome suursaadiku Timo Kantola kohtumisest oli rahulik ja kirjeldav.

"Soomes on karmid piirangud vähemalt senini rahva seas populaarsed olnud," sõnas suursaadik.