Paet pärib Euroopa Komisjonilt aru Soome reisipiirangute kohta

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet esitas Euroopa Komisjonile arupärimise, et saada vastus, mida konkreetset Euroopa Komisjon ette võtab, et tagada isikute vaba liikumise põhimõtte järgimine ka Soome puhul.

Paet rääkis, et Soome eirab juba mitmeid kuid Euroopa Liidus inimeste vaba liikumise põhimõtet ning Soome valitsus on jäänud kurdiks nii Euroopa Komisjoni kui ka Eesti tähelepanu juhtimisele.

"Soome esialgu 27. jaanuarist 25. veebruarini kehtinud ja korduvalt pikendatud reisipiirangud kehtivad praeguse seisuga kuni 27. juunini. Kehtivad piirangud mõjutavad teravalt töörändega seotud isikute liikumist. Lisaks Soome kodanikele ja elanikele saavad riiki siseneda vaid ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohast olulist tööd tegevad ja vältimatutel põhjustel reisivad isikud," ütles Paet.

Paet viitas, et 20. mail kaotas Soome piirangud Soome ja Norra piirikogukondade elanikele. "Eelmisel nädalal võttis Soome valitsus vastu otsuse, mille järgi taastati tööränne Eestist lennujaamade kaudu saabujaile alates 7. juunist. See on täiesti põhjendamatu otsus, et lennureisijaid eelistatakse laevareisijatele," sõnas Paet.

Paet: Soome reisipiirangud ei ole põhjendatud

Paeti sõnul ei ole Soome reisipiirangud proportsionaalsed ega põhjendatud. "Euroopa Liidu siseseid liikumise piiranguid seoses COVID-19 levikuga käsitleva Euroopa Nõukogu soovituse üks läbivaid põhimõtteid on, et liikmesriik ei keelaks inimeste vaba liikumist Schengeni piires, vaid rakendaks vastavalt epidemioloogilise olukorra hinnangule erinevaid rahvatervise kaitse meetmeid nagu negatiivse testi küsimine, isolatsiooni kohaldamine vms. Lisaks kasvab nädalast nädalasse ka vaktsineeritute arv," märkis Paet.

Paet rääkis, et Euroopa Liidu soovitus toob välja ka hädavajaliku reisimise kategooriad, mis peaksid olema vabastatud eneseisolatsiooni nõudest. Sinna alla kuuluvad ka töötajad või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegelevad kriitilise tööga, sealhulgas tervishoiutöötajad, piiriäärsed ja lähetatud töötajad, samuti hooajatöötajad. Eraldi kategooriana on Paeti sõnul soovituses välja toodud piirialadel elavad inimesed, kes töötamise, hariduse, perekondlikel või muudel mõjuvatel põhjustel peavad sagedasti riigipiire ületama. "Nendelt inimestelt ei tohiks nõuda testimist või eneseisolatsiooni jäämist ja kui rahvatervise kaitse kaalutlustel on testimine nõutud, siis selle sagedus peaks olema proportsionaalne."

"Igal Euroopa Liidu kodanikul on õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, kui aluslepingutega ja nende rakendamiseks võetud meetmetega kehtestatud piirangutest ja tingimustest ei tulene teisiti. Liikumis- ja elukohavabadus on ette nähtud ka ELi põhiõiguste harta artikliga 45," rõhutas Paet.

"Vaba liikumise piirangute vastuvõtmisel ja kohaldamisel peavad liikmesriigid järgima ELi õiguse põhimõtteid, eelkõige proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtet. ELi sisepiiridel on piirikontrolli ajutine taaskehtestamine Schengeni piirieeskirja kohaselt võimalik, kui meetmed on proportsionaalsed ja ajaliselt piiratud. Need piirangud peavad olema siiski viimane võimalus erakorralistes olukordades ning proportsionaalsed. Soome kehtestatud piirangud seda juba ammu enam ei ole," lausus Paet.

"Seega rikub Soome otseselt Euroopa Liidus vaba liikumisega põhimõtet, mille tulemusel on otseselt kannatanud ning kannatavad paljud inimesed," lisas Paet veel.