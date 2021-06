Volmer: Soome valmistab ette töörände lubamist ka laevadega

Iganädalasel kohtumisel osalesid ministeeriumide, terviseameti, piirivalve ja politsei ametnikud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Välisministeeriumi asekantsler Märt Volmer rääkis, et Soome põhjendab ainult lennukiga töörände lubamist oma kriisist väljumise strateegia järgimisega, mille esimene samm on lennuliikluse avamine, millele järgneb muu transport nagu näiteks laevad. Seni valmistatakse sadamaid ette töökoormuse kasvuks, väidab tema sõnul Soome.

"Eks need olidki meie sõnumid, et need Soome põhjendused ei ole enam väga pädevad, sest me oleme juba selle probleemi algusest peale töötanud sadamate, laevafirmadega selleks, et ei oleks ühtegi probleemi. Juba mitu kuud ükski inimene ei saa laeva peale, kellel ei ole negatiivset testi ette näidata. Järjekordi seal ei teki," sõnas Volmer.

Soome valitsus teeb uue otsuse järgmisel nädalal. "On hea, et see on piisavalt enne jaanipäeva ja nii palju me töögrupi liikmete jutu põhjal saame aru, et nad igal juhul valmistavad ette seda otsust, et tööränne avada ka laevadega. Kas ettevalmistus viib otsuseni ja kas valitsus selle otsuse ka lõpuks vastu võtab, seda kinnitada ei saa," ütles Volmer.

Eesti pole saanud vastust küsimusele, millise nakatumise numbri juures avatakse tööränne. Turismi puhul on see 25 nakatunut 100 000 inimese kohta viimase kahe nädala jooksul.

Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov ütles, et töööränne puudutab Eesti kõrval ka Rootsit ja see mõjutab Eesti osas tehtavaid otsuseid.

"Osaliselt oleme kahjuks selle töörände taastamisel Rootsi taga kinni. Soome ei taha oma naabreid erinevalt käsitleda. Ja Rootsis nagu me teame, on olukord Eestist hullem ja seda eriti Põhja Rootsis. Samas oleme me ka näinud, et Soome on nüüd võimaldanud piirikogukondade piiriületust Soome- Norra piiril. Nii, et siiski näeme erinevust küll, kuidas oma naabreid koheldakse," rääkis Sakkov.

Sakkovi sõnul on ebaõiglane, et Eesti inimesed on Soomes Rootsi nakatumisnäitajate tõttu kinni. Tuhanded inimesed pole oma pereliikmeid näinud juba viis kuud. Surve Soome valitsusele töörände taastamiseks kasvab ka Soomes ning võib kasvada streigiks.

Märt Volmeri sõnul on Soome ametiühingud juba protesteerinud ja lubanud isegi sadamates streigi välja kuulutada Soome otsuse peale. "Nii, et neil on oma ametiühingutega, oma inimestega probleeme ja need kasvavad," sõnas Volmer.

Euroopa Liidus on kokku lepitud, et töörännet ei piirata. Euroopa komisjon analüüsib nii töörände piiramist, kui lennutranspordi eelistamist laevadele.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ütles, et tekkinud on uus olukord, kus ühte transpordiliiki kasutades on võimalik Soome reisida ja teisi transpordiliike kasutades mitte. "Komisjon kindlasti analüüsib ka seda, kas niisugune piiramine on Euroopa Liidu õigusaktidega kookõlas ja kas see on õigustatud," lausus Kasemets.