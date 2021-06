Patsiendiportaalis saab nüüd luua digitõendi ka koroona läbipõdemise kohta

Võltsimiskindlad tõendid võimaldavad edaspidi Euroopa Liidus turvalisemalt liikuda, teatas sotsiaalministeerium. Euroopa Liidu digitaalsete COVID-tõendite süsteem rakendub täismahus alates juulist.

Varem loodud siseriiklikud vaktsineerimistõendid kehtivad praegu edasi ning jäävad inimesele patsiendiportaali alles. Juunikuu jooksul luuakse neile lisaks ka Euroopa Liidu nõuetele vastav tõend.

Tõendi loomise tehniline lahendus valmis Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK), Nortali, Industry62 ja Guardtime'i ning siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse koostöös.

"Kuna esimestel päevadel võib huvi tõendite loomise vastu olla suur, siis palume neid luua vajaduspõhiselt. Ennekõike on need mõeldud kasutamiseks piiriületusel," ütles TEHIK-u direktor Katrin Reinhold.

ERR-i uudistetoimetuse katse digitõendit luua näitas aga seda, et Safari brauseris tõendit luua ei õnnestunud.

EL-i digitaalne COVID tõend ei ole pass ega reisidokument ning tõendi olemasolu ei ole eeltingimuseks piiriületamisel, kuid võib sõltuvalt sihtriigis kehtivatest nõuetest anda näiteks vabastuse eneseisolatsioonist. Reisimisel tuleb alati arvestada sihtriigis kehtivate nõuetega.

Eestis on enam kui pool miljonit inimest kas osaliselt või täielikult COVID-19 vastu vaktsineeritud. Lisaks on üle 100 000 COVID-19 haiguse läbipõdenu.

Reinhold selgitas ERR-ile, et lisaks Eestile on oma riigis nii tõendite loomise kui ka verifitseerimise võimalikuks teinud Kreeka ja Horvaatia. Ta tõi välja, et alates aprillist on Eestis immuniseerimistõendi loonud endale ligi 63 000 inimest.

"Tõendid on loodavad ja allalaetavad aadressilt digilugu.ee ning nende õigsuse kinnitamiseks on TEHIK loonud eraldi veebirakenduse kontroll.digilugu.ee," täpsustas ta.