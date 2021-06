Komisjon algatas EL-i õiguse vaidlustanud Saksamaa suhtes rikkumismenetluse

"Täna otsustas Euroopa Komisjon saata ametliku kirja Saksamaale, kes on rikkunud EL-i õiguse aluspõhimõtteid, eriti mis puudutab liidu õiguse autonoomiat, ülimuslikkust, tõhusust ja ühetaolist kohaldamist ning Euroopa Liidu Kohtu EL-i toimimise lepingu artiklist 267 tuleneva pädevuse austamist," teatas Komisjoni pressiteenistus kolmapäeval. Ametliku kirja saatmine on esimene samm rikkumismenetluses, mis võib lõppastmes viia selleni, et Euroopa Kohus määrab EL-i õigust rikkunud riigile trahvi.

Komisjon selgitas, et 5. mail 2020 tegi Saksa konstitutsioonikohus otsuse Euroopa Keskpanga avaliku sektori ostukava kohta, kuulutades, et see on ultra vires, ületades oma pädevuse piire. Samas otsuses kuulutas Saksamaa konstitutsioonikohus ultra vires olevaks ka Euroopa Kohtu otsuse kohtuasjas Heinrich Weiss jt, saatmata asja tagasi Euroopa Kohtusse.

"Selle tulemusena jättis Saksa kohus Euroopa Liidu Kohtu otsuse ilma selle õiguslikust mõjust Saksamaal, rikkudes ELi õiguse ülimuslikkuse põhimõtet," teatas Euroopa Komisjon.

Väljaande Euobserver.com selgituse kohaselt tähendab Saksa konstitutsioonikohtu ajalooline otsus, et see paneb kahtluse alla mitte ainult Euroopa Liidu kõrgeima kohtu otsuse, aga ka EL-i õiguse ülimuslikkuse printsiibi, kuna liikmesriigi ja EL-i õiguse vastuolu korral peaks lähtuma Euroopa Liidu seadustest.

Euroopa Komisjoni otsus rikkumismenetlust alustada tuli aasta pärast Saksa kõrgeima kohtu otsust. Pärast ametliku kirja saamist on Saksamaal kaks kuud aega sellele vastata.

Euroopa Komisjoni selgituste kohaselt on Saksa konstitutsioonikohtu otsus "tõsine pretsedent" kohtu enda edasise tegevuse suhtes ning samuti teiste riikide kohtute jaoks.

"See ohustab Euroopa Liidu ühtsust ning võib avada tee a la carte Euroopa tekkimisele," ütles Komisjoni pressiesindaja kolmapäeval, viidates kujundile, mille all mõeldakse olukorda, kus riigid valivad ise, milliseid EL-i reegleid täita ja milliseid eirata. "Euroopa Liit on ühendus, mis põhineb õigusel ja viimane sõna EL-i õiguse osas öeldakse Luxembourgis (seal tegutseb Euroopa Kohus - toim.)," lisas pressiesindaja.

Karlsruhes tegutseva Saksa konstitutsioonikohtu otsus on andnud uut jõudu EL-i reegleid kahtluse alla seadnud Ungarile, Poolale ja teistele riikidele, märkis EUobserver.

Saksa kantsleri Angela Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et valitsus tutvub Komisjoni kirjaga ning vastab sellele õigeaegselt.

Samas ei saa rikkumismenetlus muuta kohtu otsus ning see paneb Saksa valitsuse keerulisse olukorda, kuna viimasel ei ole võimu ei konstitutsioonikohrtu ega ka keskpanga üle.