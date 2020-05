ECB poolt 2015. aastal käivitatud varaostuprogramm, mille eesmärgiks oli uue raha toomine turgudele, algas 2015. aastal, Saksa ülemkohtusse esitati selle kohta kaebus 2017. aastal, mille suhtes Karlsruhes asuv kohus nüüd oma otsuse tegi.

Kohtunikud leidsid häältega seitse poolt ja üks vastu, et Euroopa Keskpank peab oma 2,7 triljoni euro suuruse võlakirjaostu programmi kolme kuuga reeglitega kooskõlla viima, vastasel juhul ei tohi Saksa Bundesbank selles enam osaleda.

Saksa kõrgeima kohtu otsus on löögiks ECB varaostuprogrammile (Public Sector Purchase Programme, PSPP), mille toel on eurotsooni majandust turgutatud mitme kriisi vältel. Otsus tõotab uut vastasseisu Euroopa Keskpanga ja selle suurima osalise, Saksamaa vahel.

Karlsruhe kohtunikud leidsid samas, et nende otsus ei puudutab ECB aprillis kokku lepitud skeemi, millega asutakse toetama 750 miljardi euroga koroonakriisist räsitud eurotsooni majandusi.

Kohtuotsus seab piirangud Bundesbanki osalusele PSPP-s, mis moodustab praegu alla veerandi Euroopa Keskpanga igakuisest võlakirjaostude mahust.

"Seega ei peaks Bundesbank enam osalema ECB sel teemal tehtud otsustes senikaua, kuni Euroopa Keskpanga Nõukogu ei tee uut otsust, mis näitaks, et PSPP on proportsionaalsete majanduslike ja rahanduslike mõjudega," öeldakse konstitusioonikohtu otsuses.

Kohus leidis ka, et Saksa keskpank peab müüma juba ostetud võlakirjad, tehes seda siiski pikaajalise strateegia alusel ning müüki teiste eurotsooni riikidega kooskõlastades. Saksmaal oli aprilli lõpus PSPP raames ostetud kokku 533,9 miljardi euro väärtuses võlakirju.

Hispaanlasest liberaalne Euroopa Parlamendi saadik Luis Garicano leidis otsust kommenteerides, et see ohustab Euroopa Liidu institutsioonide tulevikku. "Ma olen väga mures otsuse pärast. Euroopa ei saa töötada, kui riikide konstitutsioonikohtud võivad teha ühepoolseid otsiseid... Oodake järge Ungari ja Poola konstitutsioonikohtutelt, kes võivad seda pretsedenti kasutada," kirjutas Garicano Twitteris.

