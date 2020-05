Euroopa kohus: vaid meie otsustame Euroopa Keskpanga tegevuse üle

Euroopa kõrgeim kohus teatas reedel, et Euroopa Keskpank on nende jurisdiktsioonis, ega nõustunud Saksa põhiseaduskohtu otsusega, milles kritiseeriti panga ambitsioonikaid ergutusmeetmeid.

"Veendumaks, et EL-i seadusi rakendatakse ühetaoliselt, on vaid Euroopa Kohtul õigus otsustada selle üle, kas ühe EL-i institutsiooni tegevus on EL-i õiguse vastane," öeldakse avalduses.

Saksamaa konstitutsioonikohus otsustas sel nädalal, et Saksa keskpank peab lõpetama valitsuste võlakirjade ostu Euroopa Keskpanga (ECB) käivitatud majanduse stimuleerimise programmi raames, kuna see ei vasta Euroopa Liidu reeglitele.

Euroopa Keskpanga varaostuprogramm, mille eesmärk oli uue raha toomine turgudele, algas 2015. aastal. Saksa ülemkohtusse esitati selle kohta kaebus 2017. aastal, mille suhtes Karlsruhes asuv kohus nüüd oma otsuse tegi.

Kohtunikud leidsid häältega seitse poolt ja üks vastu, et Euroopa Keskpank peab oma 2,7 triljoni euro suuruse võlakirjaostuprogrammi kolme kuuga reeglitega kooskõlla viima, vastasel juhul ei tohi Saksa Bundesbank selles enam osaleda.