"Meie sõnum ECB-le on peaaegu et homöopaatiline," ütles kohtunik Peter Huber teisipäeva õhtul ajalehele Süddeutsche Zeitung. "Ta ei tohiks pidada end universumi isandaks."

"Ma nõuame ECB-lt, et ta tunnistaks vastutust avalikkuse silmis ja ka õigustaks seda, seal hulgas inimeste ees, kes on tema meetmete tõttu ebasoodsas olukorras," lisas Huber.

Saksa konstitutsioonikohus otsustas eelmisel nädalal, et ECB peab tõendama, et euroala majanduse toetamiseks mõeldud varaostuprogramm on proportsionaalne, või muidu ei lubata Saksa Bundesbankil selles enam osaleda.

Karlsruhe kohtunikud andsid ECB-le kolm kuud aega programmi õigustamiseks ja demonstreerimaks, et selle kasud kaaluvad üles negatiivset kõrvaltoimed.

Vastasel juhul keelatakse Saksa keskpangal kahe triljoni euro suuruses varaostuprogrammis osalemine.

Euroopa Komisjoni vihastas Saksa kohtu otsus ning Brüssel rõhutas vastuseks, et Euroopa Liidu seadused on liikmesriikide omade suhtes ülimuslikud.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ähvardas Saksamaa suhtes algatada rikkumismenetluse.

Huber: me oleme veendunud, et see on hea otsus

Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles kolmapäeval, et ta austab kohtu otsust ja teeb omalt poolt kõik, et tupikseisu lahendada. Kuidas ta seda kavatseb teha, Merkel ei täpsustanud.

Teine kohtunik Andreas Vosskuhle ütles, et nad olid teadlikud otsust tehes, et see tõstab kära, kuid "ühepoolne" reaktsioon oli siiski üllatus, kirjutab Politico.

Politico hinnangul näitab asjaolu, et mõlemad kaks kohtunikku, kes olid otsuse tegemise juures, võtsid ette harvanähtava sammu ning andsid Saksa väljaannetele intervjuusid, et selgitada oma otsust, et konstitutsioonikohus on häiritud Euroopa reaktsioonist.

Politico märgib, et Bundesbanki eemalejäämine sunniks Euroopa Keskpanka varaostuprogrammi peatama ja sellel oleks eurole ettenägematud mõjud.

Vosskuhle sõnul oli aga nende eesmärk mitte Euroopat nõrgendada, vaid tugevdada. Kohtunike sõnul tahavad nad, et Euroopa Liidu kohus (CJEU) peaks arvestama rohkem riikide konstitutsioonikohtutega.

"Me oleme kindlad, et see otsus on Euroopale hea, sest see tihendab ühendust seadustega, ja seda nii keskmises kui pikaajalises perspektiivis," ütles Vosskuhle.

CJEU pole seni sakslastega nõustunud ning on seisukohal, et Euroopa Liidu institutsiooni aktide üle on jurisdiktsioon vaid neil.

Brüsseli kartus on, et Saksa konstitutsioonikohtu otsus seab kahtluse alla CJEU autoriteedi ning sarnaselt sakslastele võivad Euroopa institutsioonide otsuseid hakata kahtluse alla seadma kõikide liikmeriikide kohtud.

Mõnede vaatlejate hinnangul oleks ainuke viis konflikti vaikseks lahendamiseks see, et Bundesbank esitab ise analüüsi Euroopa Keskpangale ning tekkinud keeruline olukord lahendatakse seal, kus see tekkis ehk Saksamaal.