Väikesadamate omanikud ootavad mullusest rohkem väliskülalisi

Väikesadamaomanikud loodavad sel suvel rohkem väliskülalisi, mullu jäid viiruspiirangute tõttu tulemata pooled mereturistid. Tänavu on heaks endeks see, et rahvusvahelistele purjeregattidele on taas registreerunud väliskülalised, kellest osa jäävad loodetavasti Eesti vetesse ka pärast võistlusi.

Dirhami sadamakai ääres reedel palju aluseid ei olnud. Omanik Mart Vahtel ütles "Aktuaalsele kaamerale", et see paik jääb kõikide merel rändajate laevateele ja seal on lahedalt ruumi 100 jahile.

Dirhamis on alati 90 protsenti moodustanud väliskülalised, kuid viiruse tingimustes eelmisel suvel olid alles jäänud peamiselt kohalikud. Ta ootab selleks hooajaks rohkem välisturiste, kuid karta on, et sel suvel saabuvad nad hiljem.

"Kõik siseturistid on väga oodatud. Kindlasti ootame ka välisturiste nii Soomest, Rootsist kui ka Saksamaalt. Kui palju nad sel aastal siia jõuavad, selgub sügiseks," ütles Vahtel.

Pärnu jahtklubis kestab kolm päeva Eesti noorte karikavõistluste teine etapp. Purjetamisvõistlused ei jäänud ka eelmisel suvel viirusest tingitud piirangute tõttu ära, kuid välisvõistlejaid oli hõredalt.

"Väliskülalisi praktiliselt ei olnud. Tavaliselt on meie võistlused naabrite seas väga populaarsed. Käib palju lätlasi, palju soomlasi ja ka teisi naabreid, aga mullu neid ei olnud," tõdes Muhu väina regati peavõistlusjuht Jüri Sõber.

Ka tänavu toimub Muhu väina regatt. Praegu on registreeritud 92 paati, juulikuuks oodatakse kohale üle 100. Registreerunute seas on lätlasi, soomlasi ja venelasi.

Regatil osalejad võõrsilt võiks tuua elu ka sadamatesse, mida võistlused ei hõlma.

"Tulevad külla meile põhjanaabrid, siis nad sõidavad tõenäoliselt läbi Tallinna, läbi Haapsalu. Või kui näiteks lõunanaabrid on meil külas ja regatt lõpeb näiteks Tallinnas, siis suure rõõmuga sõidavad nad läbi Saaremaa sadamate, Hiiumaa sadamate," rääkis Sõber.

Kalevi jahtklubi juht Lauri Kurvits ütles, et eelmisel aastal oli välisturiste poole vähem. Kuid augustis toimuvad avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused, kuhu siiani on registreerunud 1200 sportlast. Neist väikesadamatele kasu pole, sest nad naasevad pärast võistlust koju. Temagi ennustab sadamaomanikele mullusest paremat suve.

"Kui ei tule seda kardetud kolmandat lainet, siis eelolev suvi kujuneb väikesadamaomanikele päris kenaks," ütles ta.

"Mul on niisugune tunne, et lätlased hakkavad küll liikuma. Lätlastel on alati olnud väga tugev tõmme meie saartele. Kuna nad eelmisel aastal üldse ei saanud, siis Saaremaal, Kihnus, Ruhnus hakkame neid nägema ja Pärnus ka," arvas Sõber.