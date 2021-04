Saksamaa roheliste juht toetab EL-i armee loomist

Baerbock kutsus pühapäeval üles looma EL-i sõjaväeüksused, mis oleksid Euroopa Parlamendi kontrolli all.

"Minu arvates peame eurooplastena tugevamalt kokku hoidma. Euroopa kaitsekulutused on kolm või neli korda suuremad kui Venemaal. Siiski on meie võimalused piiratud, kuna toimub palju dubleerimist. See on ebaefektiivne," teatas Baerbock.

Baerbock on suure meedia tähelepanu all. Viimaste küsitluste kohaselt võib Baerbockist saada esimene roheliste kantsler. Rohelised on Saksamaal populaarseim erakond.

"Baerbocki toetas viimaste küsitluste kohaselt 27 protsenti valijatest. Kristlikku-Demokraatliku Liidu (CDU) juhi Armin Lascheti toetus oli ainult 12 protsenti," teatas The Times.

Rohelised toetavad viimastel aastatel suuremat transatlantilist koostööd. Partei kritiseerib tugevalt Moskvat ja Pekingit. Samuti nõuavad rohelised Nord Stream 2 gaasitoru ehitamise peatamist.

Pühapäeval kritiseeris Baerbock ka kantsler Angela Merkeli välispoliitilist passiivust.

Baerbocki sõnul tuleb Hiinaga suheldes kasutada dialoogi, kus Euroopa peab seisma oma väärtuste eest. Siiski lisas Baerbock, et Hiina on Saksamaa jaoks liiga suur turg ja kaubandussidemeid ei tohi Pekingiga ohtu seada.