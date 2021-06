Ligi 5000 noort alustab malevasuve

Malevas töötamine mängib paljude noorte suves väga tähtsat rolli ja on sündmus, mida enamasti meenutakse hea sõnaga. Ent tuleb ette ka probleeme.

Tartu noorsootöö keskuse direktori Grete Sarapi sõnul on sel aastal esmakordselt probleeme noorte leidmisega linnavälistesse malevarühmadesse.

"Eks liikumisi tuleb alati ette mõningates gruppides, et kui toimub registreerimine, siis kõik ei mõtle päris hästi läbi, mis suvesündmused neid ees ootamas on ja kui nad saavad kutse malevasse, siis võib küll tulla liikumist. Varasemalt, jah, me sellist eraldi kutset teinud pole," rääkis Sarap.

Siiski tõdes Sarap, et peale täiendavat üleskutset on hakanud ka viimased tühjemapoolsed rühmad täituma. Lisaks rühmadesse inimeste leidmisega on maleva toimimiseks vaja leida ka tööandjad, kellel oleks võimalik noortele tööd pakkuda.

Tallinna õpilasmaleva juhataja Ott Välja sõnul pole neil probleeme noorte leidmisega, vaid sellel aastal valmistaski raskusi tööandjate leidmine.

"Kindlasti on kannatanud meie tööandjate pool, et on natuke vähem tööandjaid kui koroonaeelsel ajal ja seetõttu on väiksem tööde valik, mida meil pakkuda on. Koroonakriis on mõjutanud just ettevõtteid. Näiteks just turismisektorit ja seal on nüüd vähem tööandjaid, kuigi varasemalt oli päris palju," selgitas Välja

Õpilasmalevate riigipoolset rahastamist korraldab haridus- ja noorteamet. Selle peaekspert Kerli Kängsepp ütles, et õpilasmalevate esimene vahetus alustab tööd esmaspäeval.

Ligi viis tuhat kohta rühmades täitusid kiiresti ja üksjagu oli neidki, kes rühma ei pääsenud. Malevad töötavad kõikides maakondades.

"Peamiselt töötatakse kohalike omavalitsuste juures ja tehakse erinevaid heakorratöid: riisutakse muru, istutatakse taimi, töötatakse surnuaedadel. On ka rühmi, kes korjavad maasikaid, mustikaid, vaarikaid," rääkis Kängsepp.

Malevas töötatakse tavaliselt neli kuni seitse tundi, toimuvad ka mitteformaalsed õppetegevused. Üks malevavahetus kestab kõige rohkem kolm nädalat. Enamasti teenivad noored malevas miinimumpalka ehk 3,48 eurot tunnis.