Galerii: Balti riikide juhid kohtusid USA presidendiga

"Segastel aegadel peavad demokraatiad kokku hoidma. Leedu, Läti ja Eesti juhid kohtusid just USA presidendiga," kirjutas Leedu president Gitanas Nauseda pärast kohtumist sotsiaalmeedias.

"Leppisime kokku NATO idatiiva tugevdamises ning Ukraina ja Gruusia toetamises. USA kohalolek Balti piirkonna on terve alliansi julgeoleku jaoks määrava tähtsusega," lisas Nauseda.

During turbulent times, democracies must stick together. have just met with US President @Potus. Agreed to strengthen @NATO presence in the Eastern flank, support & . US presence in the Baltics is crucial for the security of the whole Alliance. #NATOSummit #NATO2030 pic.twitter.com/N4houT6GZq