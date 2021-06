Kaja Kallas: Biden räägib Putiniga meile tähtsatel teemadel

Esmaspäeval Brüsselis toimunud NATO tippkohtumisel kinnitas USA president Joe Biden, et organisatsioon on Ameerika Ühendriikidele endiselt kriitiliselt vajalik. Samuti lubas ta ka kolmapäevasel kohtumisel Vladimir Putiniga rääkida Balti riikidele tähtsatel teemadel.

NATO tippkohtumine möödus peaaegu õndsas üksmeeles. Keegi ei pidanud organisatsiooni iganenuks või ajusurmas olevaks. Eestile ilmselt kõige olulisemana kinnitas Ameerika Ühendriikide president Joe Biden üle, et artikkel viis on liitlaste püha kohustus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tahan selle selgelt välja öelda: NATO on USA huvidele kriitiliselt oluline. Kui NATO-t poleks, siis tuleks ta välja mõelda. See organisatsioon lubab Ameerika Ühendriikidel kaitsta oma huve maailmas viisil, mis ilma NATO-ta poleks kunagi võimalik olnud," kõneles ta.

Tippkohtumise eel kohtusid Bideniga ka kolme Balti riigi juhid.

"Ameerika president Joe Biden kinnitas, et temale on Balti riikide kaitsmine väga oluline, Ameerika on Balti riikides kohal. Ja kindlasti Vladimir Putiniga vesteldes ta meile olulisi punkte tahab rõhutada," rääkis peaminister Kaja Kallas.

Tippkohtumise eel põhjustas vaidlusi küsimus, kas Hiina on oht või väljakutse. Bideni hinnangul kindlasti oht, ent Angela Merkel ei soovinud, et NATO ennast nii tugevate sõnadega nurka maaliks.

"Me kõik saame aru, et Hiina tohutud investeeringud sõjaväelistesse võimekustesse, jätkuv jõuline käitumine ning kasvav mõju puudutab meie julgeolekut. Ja me peame sellele vastama koos nagu liitlased," kõneles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

"Üldiselt kõik jäid ikkagi sinna, et Hiina on rivaal - Hiina on väljakutse, aga Hiina ei ole vaenlane. NATO selge vastane on siiski Venemaa. Seda rõhutasid kõik.

Kohtumisel räägiti ka NATO tulevikust ning debateeriti Afganistanist lahkumise strateegia üle," rääkis Kallas.

Kui üldiselt valitses tippkohtumisel üksmeel, siis eriarvamusi tekitaski Afganistanist lahkumise strateegia. "20 aastat on seda sõda peetud, riigid on sinna tohutul hulgal ressursse pannud ja nüüd lahkutakse ikkagi kiirustades siis, kui Ameerika Ühendriikide president soovib märgilise 11. septembri tähtpäevaks sealt lahkuda. See erimeelsusi tekitas. Küsimus on selles, kas Afganistani ühiskond nüüd, 20 aastat hiljem ja Afganistani naised 20 aastat hiljem on paremas seisus. Võib-olla. Kas nad on seda ka mõne aasta pärast, on täna väga keeruline öelda," rääkis ERR-i Brüsseli korrespondent Joosep Värk "Aktuaalsele kaamerale".

Värk lisas, et kohtumisel räägiti ka NATO tulevikust ehk NATO 2030 protsessist. "Mäletatavasti sai see alguse Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni kuulsast lausest, et NATO on ajusurmas. Peasekretär Jens Stoltenberg soovib NATO 2030 protsessiga allianssi uuendada ning muudatused või uuendused NATO-sse peaksid ära kinnitatama järgmisel aastal Hispaanias toimuval NATO tippkohtumisel," selgitas Värk.

Teisipäeval kohtub Joe Biden Brüsselis Euroopa Liidu juhtidega ning kolmapäeval Genfis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.