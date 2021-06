Õpihuvilaagrite korraldamiseks laekus taotlusi 7,9 miljoni euro ulatuses

Haridusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Liisa Tagel selgitas ERR-ile, et taotlusi on laekunud kõikjalt üle Eesti ning laagrite sisus on esindatud nii sport, loovus, keskkonnaharidus, tervislikud eluviisid, sotsiaalsete oskuste arendamine kui ka palju muud.

Suurim taotlus, ligi 1,3 miljoni euro eest, laekus Kvark Unicornland OÜ ja AHHAA Teaduskeskuse SA koostöös ning kõigi maakondade õpetajaid kaasates "Rakett 69" laagrite korraldamiseks.

Taotlusi hinnatakse pingereas ning tulemused selguvad hiljemalt juuli keskpaigas. Pärast positiivse otsuse saamist saab taotleja laagritoetuse summa kätte hiljemalt 14 päeva jooksul.

Tegevusi saab alustada pärast taotluse rahuldamise otsust. Taotlejaid teavitatakse otsustest esimesel võimalusel.

Toetust saab kasutada kuni käesoleva aasta lõpuni, mis tähendab, et laagreid on võimalik korraldada nii suvel kui ka sügis- ja talvevaheajal.

Õpihuvilaagrite sihtrühm on põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivad lapsed ja noored. Taotleja sai vabalt valida, milliste pädevuste või ainevaldkondade arendamisega laagris tegeleda. Tähtis on see, et tegevuste kaudu soovitakse toetada laagriliste vaimset tervist, õpihuvi ja motivatsiooni. Tähtis on ka, et laagri ettevalmistamine või läbiviimine toimuks haridus- ja noortevaldkonna koostöös.

Laagri kestus peab olema kolm kuni viis päeva. Maksimaalne toetuse summa osaleja kohta on 120 eurot ning osalejale peab laager olema tasuta.