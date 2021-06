EL ja USA pikendavad Airbus-Boeingu riigiabivaidluse vaherahu

"Oleme jõudnud hea leppeni, mis annab meile aega pikaajalise lahenduse leidmiseks," ütles asjaga kursis allikas Brüsselist.

USA president Joe Biden kohtub teisipäeva lõunal Brüsselis Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Charles Micheliga. Kohtumise päevakorras on ka kaubandustülide lahendamine.

Küsimusele, kas kohtumiselt on oodata läbimurret, vastas von der Leyen: "Ma olen väga lootusrikas, et me leiame täna Airbus-Boeingu küsimusele lahenduse."

"Me ei tohiks alahinnata, et tegu on kõige pikema kaubandusvaidlusega WTO ajaloos, seega on meie ühishuvi see lahendada," lausus ta.

Euroopa Liit ja USA on lennukitootjatele osutatud riigiabi pärast tülis olnud juba pea kaks aastakümmet.

Kumbki süüdistab teist ebaseaduslikus riigiabis. Märtsis, pärast Bideni ametisse asumist, teatati ajutisest neljakuusest vaherahust, millega peatati edasiste tollide kehtestamine.

Asjaga kursis allika sõnul kestab vaherahu viis aastat, mis annab piisavalt aega, et jõuda WTO-s globaalse leppeni.