WTO vahekohus otsustas 13. oktoobril, et sanktsioonide kehtestamine on õigustatud, kuid need vajasid enne kehtestamist veel heakskiitu organisatsiooni 164 liikmelt.

"WTO liikmed kiitsid heaks Euroopa Liidu taotluse kehtestada Ühendriikidele vastumeetmed seoses suutmatusega vastata WTO otsusele, mis puudutab USA valitsuse riigiabi Boeingule," ütles WTO ametnik esmaspäevase istungi järel.

Euroopa Liit plaanib tollid kehtestada USA-s toodetud lennukitele, aga ka traktoritele, bataatidele, pähklitele, külmutatud apelsinimahlale, tubakale, ketšupile ja lõhele.

Lennukitootjate riigiabi puudutav õiguslik saaga on kestnud 16 aastat. Läinud aastal andis WTO Airbusile osutatud riigiabi tõttu USA-le õiguse kehtestada tollid 7,5 miljardi dollari väärtuses kaupadele Euroopa Liidust.