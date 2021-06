Leedu kahtlustab kaht Vene sõjalennukit oma õhuruumi tungimises

Relvajõudude teatel toimus vahejuhtum teisipäeva hommikul ja on seotud liitlaste Läänemerel toimuvate õppustega, kinnitati BNS-ile kaitseministeeriumist ja relvajõududest.

"Eile, umbes kell 9.45 rikkusid kaks Vene lennukit oletatavalt Leedu Läänemere territoriaalvete kohal õhupiiri," ütles BNS-ile relvajõudude esindaja major Gintautas Ciunis.

"Tõenäoliselt olid need kaks Su-24," lisas ta.

Ciunise sõnul arvatakse Vene lennukeid Leedu õhuruumis viibinud umbes minuti.

Hiljem Leedu ametikandjad kinnitasid õhuruumi tungimise tõsiasja. Nende sõnul sisenesid Vene lennukid Leedu õhuruumi kahe kilomeetri kaugusele.

Vene saatkonna esindaja kutsuti välisministeeriumi ja talle anti vahejuhtumiga seoses üle protestinoot.

Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas seostab Venemaa tegu Läänemerel toimuva rahvusvahelise õppusega BALTOPS, mille korraldas USA.

"Et selles piirkonnas käib õppus BALTOPS, tundub mulle, et nad näitavad üles huvi selle vastu," sõnas minister, kelle väitel liitlaste tegevuse elavnedes Läänemerel suurendab ka Venemaa tavaliselt pöördeid.

"Kuid tegevust saab elavdada mitmel viisil," sõnas ta, "Kui see sõjaline aktiivsus tuleneb õppuste jälgimisest, ei ole seal midagi erilist ega pahaks panna – lennukid jälgivad lennukeid, laevad laevu."

"Kuid Venemaaga on mõnikord selline olukord, et nad kasutavad meil toimuvaid õppusi agressiivseks tegevuseks, näiteks matkides rünnakut mõnele liitlaste laevale, sooritades ründavaid lende ja muud taolist," lisas ta.

Leedu peaminister Ingrida Šimonytė ütles, et Leede sooviks vältida Venemaa õhuruumi tungimist.

"Tahaks neid laupkokkupõrkeid vältida ja on ilmselge, et piirkonna julgeolekut need ei soodusta, kuid ilmselt on selline eesmärk," ütles peaminister pärast valitsuse istungit BNS-ile.

Juuni alguses alanud õppus BALTOPS lõppeb reedel. Sel osaleb 18 riiki, umbes 4000 sõjaväelast, 40 laeva ja 60 lennukit.