Üha enam Venemaa regioone muudab vaktsineerimise kohustuslikuks

Pärast seda, kui Moskva tegi sel nädalal mõnede majandussektorite töötajatele koroonaviiruse vastase vaktsineerimise kohustuslikuks, on sama otsustanud veel mitmed Venemaa regioonid.

Vähemalt kolme piirkonna - Moskva oblasti, Kemerovo ja Sahhalini - võimud teatasid neljapäeval, et plaanivad hakata nõudma kohustuslikku vaktsineerimist teenindussektori, kaubanduse, hariduse ja tervishoiuvaldkonna töötajatelt, kirjutas Raadio Vabadus (RFERL) veebiväljaanne.

Moskva teatas kolmapäeval, et kehtestab kohustusliku vaktsineerimise nõude, et saavutada 60-protsendine vaktsineerituse tase juuli keskpaigaks.

Samas märgivad kriitikud, et Venremaal ei ole seadusi, mille alusel ettevõtete juhtkonnad saaks oma töötajatelt nõuda nende tahte vastaselt vaktsineerimist.

Venemaa oli maailmas esimeste riikide seas, mis alustas koroonaviiruse vastast vaktsineerimist, kuid riigis on vaktsineerimise suhtes märgatav skepsis ning seeõttu ei edene ka inimeste süstimine, märkis RFERL

Nii oli Venemaa 146-miljonilsest elanikkonnast 12. juuniks saanud vähemalt ühe doosi vaktsiini ainult 12 protsenti ja ka pealinnas Moskvas oli vaktsineerituid ainult 15 protsenti.

Vene peaminister Mihhail Mišustin ütles neljapäeval, et olukord riigis on äärmiselt keeruline ja vaktsineerimistempot tuleb kiirendada. "Eksperdid räägivad uute viirusetüvede ilmumisest, mis mitte ainult ei levi kiiremini, vaid võivad põhjustada ka tõsiseid tüsistusi," rääkis Mišustin.

Ekspertide arvates on just Indias tekkinud koroonaviiruse delta-tüvi ka uue puhangu taga Venemaal. Delta-tüve peetakse kiiremini levivaks ning mõningate väidete kohaselt mõjub see ka raskemalt, sundides enam inimesi haiglaravile.

Venemaa on ametlikult teatanud 5,2 miljinist nakatumisest ja ligi 128 000 koroonasurmast, kuid tegelikke arve peetakse nendest märksa suuremateks.

Eelmisel nädalal algas Venemaal koroonaga nakatumise järsk kasv, kus nädalaga kasvas ööpäevane nakatunute arv 50 protsendi võrra.

Reedel teatasid Vene võimud Moskvas 9056 uuest nakatunust, mis on pandeemia algusest saadik kõige suurem ööpäevane nakatunute arv.