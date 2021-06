Peeter Olesk lahkub Isamaast: erakond on mõranenud

"Tartu piirkonna juhatus peab minu avaldust menetlema ja saatma edasi erakonna eestseisusele, mis homme valitakse, eestseisus peab selle rahuldama," rääkis Olesk ERR-ile.

Oleski sõnul tegi ta otsuse erakonnast peale suurkogu lahkuda juba möödunud sügisel ja informeeris sellest ka erakonna esimeest Helir-Valdor Seederit. "Suurkogu toimub homme ja selle lõpul saabki piirkonna juhtus minu lahkumisavalduse. Selle sisu teab erakonna esimees juba neljapäevast," sõnas Olesk.

Erakonna suurkogu kogunemist ootas Olesk juba aasta algul, järgmise variandina oleks tema sõnul olnud sobilik valida uusi juhte sügisel. Praeguse korralduse puhul on tema sõnul probleemiks, et mitmed põhimõttelised küsimused on läbi arutamata.

"Ma ei kauple oma senise erakonnaga, ma ei lähe kuskile mujale. Ma olen konservatiiv, aga mitte niisuguses koosseisus, kus väga vähesed teavad, mis asi konservatiivsus on, milleks ta kohustab ja kus erakond ei ole enam tervik ja minu arvates seda tervikut taastada ei ole enam võimalik," rääkis Olesk.

"Igaüks, kes tunneb kultuurimälestuste rekonstrueerimist, teab väga hästi, kui mingi müür on katki, siis katkised kohad asendatakse uute kividega. Erakond vajab väga radikaalset uuenemist, aga erakond ei tohi selle juures olla harali. Praegu on minu hinnangul juba pikemat aega on, selle kõige objektiivsemaks tõendiks on populaarsus valijaskonnas viie protsendi ümber, mis on püsinud juba aastaid nii. Keegi peab selle viie protsendi eest vastutama," sõnas ta.

Oleski sõnul pole realistlik, et erakond koostab peale suurkogu mõne tunniga plaani olukorra lahendamiseks ja populaarsuse kasvatamiseks. Seni pole tema sõnul erakonna liikmeteni sellist programmi jõudnud.

"See, et Isamaa on igavene, see ei kõlba isegi mitte parteiajaloo loengute pidamisse. See, kui tahetakse, et isamaa oleks juba käesoleva kuu lõpul kõigest mõne päevaga väga populaarne, see on halb ulmejutt. See, et homme õhtul kell seitse kuni üheks uus eestseisus istub maha ja paneb programmilised punktid paika, ei ole teostatav," rääkis Olesk. "Programm lükkub edasi. Järelikult lükkub edasi ka erakonna haraliolek," lisas ta.