Pihkva oblastis on vähe hingamisaparaate ja ka vaktsineerituid

Venemaal Pihkva oblastis on kaitsesüsti saanud vaid üheksa protsenti elanikkonnast, haiglakohad on täitumas ning eriline puudus on hingamisaparaatidest.

Peterburi peakonsulaadi Pihkva talituse direktor Triin Parts ütles ERR-ile, et oblastis elab 620 000 inimest, kellest on kaitsesüsti saanud umbes 56 000.

"Pihkva oblasti kuberner ise, Mihhail Vedernikov kutsub elanikkonda üles vaktsineerima. Kõige suurem põhjus on see, et infektsiooniosakonna voodite täituvus on piiripeal," sõnas ta.

Parts selgitas, et haiglates on pigem noored inimesed, enamasti vanuses 27 kuni 45 eluaastat. Ta lisas, et põhiprobleem on aga see, et hingamisaparaadid on otsakorral ja patsientidele ei jätku seetõttu hapnikku.

"Kõik asutused on avatud, on soovitatav kanda maski, aga seda ei järgita väga kindlalt," selgitas Parts olukorda oblastis.

Ta lisas, et sõitis möödunud nädala lõpus ise läbi Luhamaa piiripunkti ning sisuliselt oli see tühi, pikka järjekorda autodest polnud.

"Eestisse tulijatel peab olema kas dokument selle kohta, et nad on vaktsineeritud, on läbipõdenud haiguse või on tehtud test," täpsustas Parts.