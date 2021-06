Veekeskus kaebas valitsuse koroonapiirangute pärast kohtusse

Ettevõtjat esindavad vaidluses advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Allar Jõks ja advokaat Gerli Helene Gritsenko, edastas ettevõte.

Spaa juhataja Andres Tiigi sõnul on vaidlus põhimõtteline ja soov luua õigusselgus piirangute proportsionaalsuse ja nende rakendamise argumentatsiooni osas.

"See ei ole mingi saladus, et turismimajanduses tegutsevad ettevõtjad on olnud koroonaajastu suurimad kannatajad, kuid ka sektori sees on palju erinevaid värve. Üks neist on piirangute, meie hinnangul, pehmelt öeldes loominguline kehtestamine spaaettevõtjatele, kus omakorda meie ettevõte olnud üks suurimaid kannatajaid. Kui hotellid ja toitlustusasutused on saanud mingilgi määral tööd teha ja tulu teenida, siis Mustamäe Elamus SPA on valitsuse korraldusel ja muudest regulatsioonidest tulenevalt kõige rohkem kinni olnud ettevõte Eestis. Samal ajal said hotellid ja toitlustusettevõtted toetust kuni 180 000 eurot, kuid MTKA koodi järgi Mustamäe Elamus SPA sellele toetusele ei kvalifitseerunud, kuigi oleme oluliselt rohkem tasunud riigimakse kui keskmised majutus- ja toitlustusettevõtted. Seega on asja üks pool raha, asja teine pool aga emotsionaalsete otsuste katmine nõrga teadusliku sisuga, mida me nüüd vaidlustama lähemegi," ütles Tiik.

Jõksi sõnul on valitsuse korraldused õigusvastased, kuna olulised asjaolud on kaalumata. "Iga valitsuse kehtestatud piiranguga peab kaasnema riigi poolt leevendus- või hüvitusmeede. Paraku ei ole veel tänaseni valitsus spaade piiramisega seotud kulude hüvitamiseks abimeedet loonud. Kaebus on esitatud selleks, et valitsus tulevikus spaadele piiranguid pannes ei toimiks "kõhutunde" pealt. Loodan, et Mustamäe Elamus SPA kaebus julgustab ka teisi ettevõtjaid oma õiguste eest seisma," ütles Jõks.

Ettevõtte hinnangul on valitsus spaade tegutsemise keelamisel rikkunud põhjendamiskohustust. Korralduste õiguslikuks aluseks oleva nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse kohaselt peavad piirangud olema vältimatult vajalikud. Vältimatult vajalik saab olla aga meede, mille proportsionaalsust, sealhulgas alternatiivsete leebemate meetmete puudumist, on jälgitavalt kaalutud, märkis ettevõte.

Vaatamata eelmise aasta märtsist rakendatud eriolukorra meetmetele ja kitsendustele tegutses kaebaja edasi, lootuses, et lauskeeldu enam ei rakendata. Rakendatud piirangute tõttu on kaebajale tekkinud aga märkimisväärne kahju, edastas ettevõte.

Mustamäe Elamus SPA selle aasta käibe langus mai viimase päeva seisuga on 1,6 miljonit eurot ning kahjum sama perioodi eest 400 000 eurot. Eelmise aasta 13. märtsist kuni 31. detsembrini oli ettevõtte käibelangus 1,2 miljonit eurot ning kahjum 450 000 eurot.

Mustamäe Elamus SPA esitab lähiajal ka kahju hüvitamise kaebuse. Samas teatas ettevõte, et praegune kaebus on esitatud ennetaval eesmärgil, et kahju tekkimist tulevikus uute piirangutega ära hoida või vähemalt vähendada.