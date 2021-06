Piirangud baaridele ja ööklubidele kaovad juba sellest reedest

"Kellaaja piirang kaob. Seda pole ei üritustel ega ka toitlustusasutustel," ütles Aab.

"Need piirangute leevendamised, mis olid plaanis esmaspäevast, 14. juunist, me otsustasime tuua 11. juunile ehk siis reede peale, just selleks, et tegelikult seda vähest sooja aega, mis Eestis on antud, saaks ka piisavalt kasutada," kommenteeris peaminister Kaja Kallas.

Ööklubid ja baarid võivad reedest alates olla lahti kasvõi hommikuni, kui peetakse kinni 50 protsendi täituvuse reeglist. Siseruumidesse lubatud inimeste arv on kuni 600.

Ööklubid on olnud suletud sisuliselt kümme kuud, mistõttu toovad piirangute viimased leevendused neile tõelist kergendust. Ees ootavad töised päevad ja ööd.

"Eks ta oli selline rõõmustav ja vabastav tunne, et nii pikalt on kinni oldud ja pole tegutseda saanud. Hästi kiireks läks kohe, on vaja personali otsida ja on vaja diskoreid otsida, et kõik jälle toimima saada ja kaupa tellida," kommenteeris valitsuse otsust Venus Clubi juhatuse liige Renar Pindel.

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar tõdes, et kuigi piirangud leevenevad, säilib alkoholi pakkuvates meelelahutuskohtades haigestumisrisk.

"Teadusnõukoda ka eile nentis, et kuna me oleme praegu niisuguses olukorras, kuna meil on ilus suvi praegu, kuna meil on jaanipäev tulemas, siis me praegu küll ei näinud põhjust, miks neid piiranguid leevendada ei võiks," ütles Lutsar.

Suveperioodil on inimesed hakanud ka reisima. Alates reedest lubatakse taas ka Tallinna ja Stockholmi vahelised kruiisid, kuid reisijad peavad arvestama, et testimine riigipiiril säilib.

"Reisijate testimine reisilt tulles peaks siiski jääma niikaua, kui ikkagi maailmas on see nakatumine üsna, üsna kõrge," põhjendas Lutsar.

Et sügisene koroonalaine tuleks leebem, soovitab Lutsar inimestel suve jooksul vaktsineerima minna.

Ka Jaak Aabi sõnul ei ole enam põhjendatud karmimaid piiranguid hoida.

"Kuna numbrid lähevad väga kiiresti alla, siis on jaanipäevaks enam-vähem normaalne elu," sõnas Aab.

11. juunist kehtima hakkavad piirangute leevendused

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, täiendkoolitus

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes üritusest osa võtta maksimaalselt 600 inimest, arvestada tuleb hajutatuse ja 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Piiratud alaga välitingimustes tohib üritusest osa võtta maksimaalselt 1000 inimest.

Spordi- ja liikumisüritused, spordivõistlused

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes korraldada üritusi kuni 600 inimesele, kaasa arvatud pealtvaatajad, 50-protsendilise täitumuse piiranguga ruumi kohta. Piiratud alaga välitingimustes tohib üritustest osa võtta kuni 1000 osalejat, seal hulgas ka pealtvaatajad.

Alates 11. juunist on lubatud tippspordivõistlused nii sise- kui välitingimustes ilma rühma- ja kellaajapiiranguteta. Sisetingimustes on koos pealtvaatajatega lubatud kuni 600 osalejat, arvestada tuleb 50-protsendilist täitumust ruumi kohta ning piiratud alaga välitingimustes on lubatud kuni 1000 osalejat, kaasa arvatud pealtvaatajad.

Avalikud üritused, kultuur, kirikud, meelelahutus

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes mainitud üritustest osa võtta kuni 600 inimest. Arvestada tuleb 50-protsendilise täitumuse nõudega ühe ruumi kohta. Piiratud alaga välitingimustes tohib nimetatud üritustest osa võtta kuni 1000 inimest.

Muuseumid ja näitusasutused

Alates 11. juunist tohib muuseumite ja näitusasutuste siseruumides viibida hajutatuse nõuet arvestades kuni 600 inimest ruumi kohta, arvestusega, et ruumist ei tohi olla täidetud üle 50 protsendi. Külastajatele ette nähtud välialadel on lubatud kuni 50-protsendiline täitumus.

Spaad, saunad, veekeskused, basseinid, ujulad

Alates 11. juunist tohib veekasutusega siseruumides viibida maksimaalselt 600 inimest, arvestada tuleb hajutatuse ja 50-protsendilise täitumuse nõudega.

Toitlustusasutused

Alates 11. juunist on lubatud siseruumides kuni 50-protsendiline ruumitäitumus. Laudkonnast osavõtjate arvule enam piirangut ei seata. Arvestada tuleb hajutatuse nõudega.

Kaubandus- ja teenindusettevõtted

Poodides ja teeninduskohtades peab olema tagatud hajutatuse nõue ning ruumitäituvus tohib olla kuni 50 protsenti.

Valitsus võttis teisipäeval vastu põhimõttelised otsused, vastav korraldus on plaanis heaks kiita neljapäevasel istungil. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.