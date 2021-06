Soome valitsus otsustas avada piirid töörändele ja turistidele

Esmaspäevast pääsevad Soome kõik Euroopa Liidu kodanikud, kellel on vaktsineerimine lõpetatud vähemalt kaks nädalat enne riiki saabumist või kes on vähem kui viimase poole aasta jooksul COVID-19 läbi põdenud.

Soome pääseb vabalt siis, kui vähemalt kaks nädalat enne Soome saabumist on inimesel viidud lõpuni vaktsineerimine või kui ta on vähem kui pool aastat varem COVID-19 läbi põdenud.

Riiki pääsevad ilma vaktsineerimis- või haiguse läbipõdemistõendita need, kes on sündinud 2005. aastal või hiljem.

Tavapärane tööränne on esmaspäevast võimalik ka laevadel. Siseministeeriumi kantsleri Kirsi Pimiä sõnul on see eriti oluline otsus Eestist, Norrast ja Rootsist saabuvate tööliste jaoks.

Töörändele jäävad kehtima Soome tervisameti kehtestatud reeglid: kui saabujal ei ole vaktsineerimistõendit või tõendit COVID-19 läbipõdemise kohta, peab maalesaabuja tegema teise koroonatesti 72 tunni jooksul peale Soome saabumist, seni pean olema eneseisolatsioonis.

Kui inimesel on vaktsineerimiskuur pooleli või pole üldse vaktsineeritud, peab riiki saabuja täitma seni kehtivaid reegleid: enne riiki saabumist tuleb teha koroonatest, kui see on negatiivne, tuleb 72 tunni jooksul peale Soome saabumist teha teine test ning seni tuleb viibida eneseisolatsioonis.

Samas jääb Euroopa Liidu sisepiiridel alles piirikontroll kuni 11. juulini, ütles Pimiä.

Riiki pääsevad ka need, kes pole küll Euroopa Liidu kodanikud, kuid kellel on Soomes kinnisvara.