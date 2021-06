Kiik: koroonaviiruse delta tüvi vaktsineeritutele ohtu ei kujuta

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et koroonaviiruse delta tüvi vaktsineeritud inimestele ohtu ei kujuta.

"Inimesed, kes on täielikult vaktsineeritud, on praeguste teadmiste kohaselt ka delta tüve eest võrdlemisi kindlalt kaitstud," ütles Kiik.

"Kui me räägime täielikult vaktsineeritud inimestest, siis see delta-tüvi ei suuda neile rohkem ohtu kujutada, kui varasemad viiruse variandid. Kõik Eestis kasutatavad vaktsiinid on ühtviisi efektiivsed nii alfa-tüve (Briti tüvi) kui ka delta-tüve vastu," lisas Kiik.

Terviseameti hinnangul on oodata, et koroonaviiruse delta tüve negatiivne mõju jõuab Eestisse lähiajal. Praeguste arvamuste kohaselt levib delta tüvi umbes 1,4–1,6 korda kiiremini teistes koroonaviiruse tüvedest.

Hetkel võib valitsuse hinnangul prognoosida, et nakatumisnäitajate langus jätkub veel vähemalt paar nädalat, kuid delta tüve osakaalu suurenemine võib juulikuus tuua kaasa koroonaviiruse leviku kasvu.

Seetõttu on tervisemati kinnitusel endiselt väga oluline end COVID-19 vastu kaitsesüstida ja järgida nakkuse levikut vähendavaid reegleid, näiteks köhimise ja aevastamise hügieeni, kätepesu.