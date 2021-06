Tallinn lubab Levadial rajada Maarjamäele jalgpallihalli

Detailplaneeringus on ette nähtud Tuulenurga 1 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni kolmekorruselise spordihall-administratiivhoone ja kuni kahekorruselise teenindushoone ehitamiseks.

Tuulenurga 1 kinnistu on täna kasutuses, tegemist on toimiva spordikompleksiga. Kinnistul paiknevad jalgpalliväljakud ja tenniseväljak. Levadia profimeeskonna kõrval treenivad seal ka noortegrupid.

Kõik väljakud on välisväljakud. Detailplaneeringu elluviimisel asendatakse üks välisväljakutest spordihall-administratiivhoonega ja soojakutest abihoone teenindushoonega.

Linnapea Mihhail Kõlvarti allkirjastatud korralduses märgitakse, et detailplaneeringus kavandatud hoonestus parandab oluliselt laste ja noorte sportimistingimusi sügis-talvisel harjutusperioodil. Samuti märgitakse, et lisatud illustratsioonide kohaselt jääb kavandatav spordihall merevaadetel olemasoleva Windecki pargi kõrghaljastuse varju ja ei konkureeri kommunismiohvrite memoriaaliga.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles teisipäeval ERR-i venekeelsele portaalile, et linnavalitsus tegi otsuse 21. juunil, kuid ka riik on antud detailplaneeringule tema sõnul nõusoleku.

"Juriidilisest vaatenurgast ei olnud linnal muid võimalusi kui seda aktsepteerida. Detailplaneering võimaldab ehitada sellesse kohta jalgpallihalli, kuid ei kohusta seda teha. Võimalus jääb see ehitada ka mujale, aga see on juba klubi ja riigi vahelise kokkuleppe küsimus," märkis abilinnapea Novikov.

"Oleme selle teemaga tegelenud kuus ja pool aastat ning nüüd, kui planeering on kinnitatud, tahame edasi liikuda. Kuna otsust saab vaidlustada halduskohtus 30 päeva jooksul, siis senikaua me mingeid samme ei astu," ütles Levadia tegevdirektor Sergei Hohlov-Simson ERR-ile.

Möödunud sügisel ja eelmise valitsuse ajal toimus riigi esindajate eestvõttel rahandusministeeriumis ümarlaud, kus pakuti lahendusena välja jalgpallihalli ehitamine kuhugi mujale.

"Sügisel oli palju vestlusi ja koosolekuid, kuid kahjuks ei saanud me riigilt ühtegi konkreetset ettepanekut. Selles olukorras ei jäänud klubil muud üle, kui selle detailplaneeringuga edasi liikuda. Meil ​​polnud alternatiive," ütles Hohlov-Simson.

Samas märkis ta, et Levadia jalgpalliklubi on endiselt avatud läbirääkimistele huvitatud osapooltega.

"Aga meil pole aega, lapsed ootavad saali. Kui riik pakub välja alternatiivse koha, siis oleme valmis ka seda arutama," ütles Levadia tegevdirektor.