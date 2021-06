Kallas Võidupühal: ka vabas riigis tuleb jätkata võitlust vabaduse eest

Peaminister rõhutas Vabadussõja Järvamaal Müüsleri lahingu mälestussamba juures peetud kõnes, et Võidupühal ei tähista me ainult võitu Võnnu lahingus, edasta peaministri pressiteenistus. "Võidupüha on mitte üksnes mälestuspäev meie kõigi aegade võitudest ja võitlustest, vaid ka meeldetuletus, et isegi vabas riigis tuleb ühel või teisel moel jätkata võitlemist vabaduse eest," sõnas Kallas oma kõnes.

"Peame oma riigi julgeolekut pidevalt looma ja kindlustama. Meie julgeolek tugineb laiale riigikaitsele, kriisideks valmisolekule ja lähedastele liitlassuhetele, kuid samuti tugevale majandusele ning targale ja üksteist austavale ühiskonnale," tõi peaminister esile.

Kallas toonitas, et just lugupidamine üksteise suhtes ja soov jääda väärikaks ka siis, kui räägime rasketel teemadel, on see, mis meid liidab. "Rahvast, kellel on tugev ühtekuuluvustunne, on raske lõhestada ja seetõttu kergem kaitsta. Hoidkem seda koosolemise tahet," ütles peaminister.

"Oleme oma riigi hoidmisel ja Eesti elu edendamisel edukad, kui teeme koostööd. Koostöö eelduseks on tahe töötada ühise eesmärgi nimel ja austus nii oma kaaslaste ja kaasvõitlejate kui ka eesmärgi vastu. Ning vaba ja kaitstud Eesti on meie tähtsaim ühine eesmärk," sõnas peaminister Kallas.

ERR avaldab siinkohal peaminister Kallase kõne täisteksti:

"Lugupeetav Riigikogu esimees,

kaitseminister Laanet,

kaitseväe juhataja kindralleitnant Herem

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Ühtegi

Hea Eesti rahvas

Täna tähistab 103-aastane Eesti võidupüha. Võidupüha, mida vabariigi algusaegadel ellu kutsudes nimetati "eestlaste kõigi aegade võitude ja võitluste mälestuspäevaks".

Kuigi Eesti Vabariik on 103-aastane, pidasime Võnnu lahingu 102 aastat tagasi ning Vabadussõda lõppes ametlikult 101 aasta eest. Võidupüha on mitte üksnes mälestuspäev meie kõigi aegade võitudest ja võitlustest, vaid ka meeldetuletus, et isegi vabas riigis tuleb ühel või teisel moel jätkata võitlemist vabaduse eest.

Võidupühal ei tähista me seega mitte ainult võitu Võnnu lahingus, vaid meenutame, et iseseisev ja vaba Eesti riik ei ole kingitus – see on meie ühise järjepideva ja sihikindla töö tulemus.

Rahvana teame, mida tähendab vabaduse kaotus. Ka mina olen sündinud Eestis, kus elu suunasid võõrad keelud ja käsud. Tänavu tähistame 30 aasta möödumist iseseisvuse taastamisest. Selle aja jooksul on kasvanud uued põlvkonnad, kes on sündinud vabas Eestis ning kelle jaoks vabadus on loomulik ja iseenesestmõistetav.

Et see vabadus jääks järeltulevatele põlvedele sama loomulikuks ja iseenesestmõistetavaks, peame pingutama. Maailm meie ümber on rahutu ja ärev ning traditsioonilistele ohtudele on ammu lisandunud uued – küberohud ja hübriidohud. Julgeoleku tagamine on nagu jalgrattasõit – tuleb pidevalt vändata, et püsti seista ja edasi liikuda ning kui väntamise peatad, siis kukud ümber.

Peame oma riigi julgeolekut samamoodi pidevalt looma ja kindlustama. Meie julgeolek tugineb laiale riigikaitsele, kriisideks valmisolekule ja lähedastele liitlassuhetele, kuid samuti tugevale majandusele ning targale ja üksteist austavale ühiskonnale. Just lugupidamine üksteise suhtes ja soov jääda väärikaks ka siis, kui räägime rasketel teemadel, on see, mis meid liidab. Rahvast, kellel on tugev ühtekuuluvustunne, on raske lõhestada ja seetõttu kergem kaitsta. Hoidkem seda koosolemise tahet!

Head Eesti inimesed,

Oleme oma riigi hoidmisel ja Eesti elu edendamisel edukad, kui teeme koostööd. Koostöö eelduseks on tahe töötada ühise eesmärgi nimel ja austus nii oma kaaslaste ja kaasvõitlejate kui ka eesmärgi vastu. Ning vaba ja kaitstud Eesti on meie tähtsaim ühine eesmärk.

Soovin kõigile ilusat võidupüha ja head jaanipäeva!"