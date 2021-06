Kallas hoiatas koroonaga kaasnenud vabaduste piiramise eest

"Me oleme COVID-i kriisis näinud, et tung karmi käe, autoritaarse juhtimisviisi järele meie ühiskondades on sügav, isegi mõnes riigis, mille kohta seda kunagi ei usuks," ütles Kallas väljaandele Financial Times (FT). "Isegi kui ei ole enam epidemioloogilisi põhjusi, ei anta inimestele vabadusi tagasi, kuna see on lihtsalt mugavam" lisas ta.

Kallase sõnul võib koroonakriis tekitada püsivaid kahjustusi Lääne liberaalsetele demokraatiatele, mis on pandeemia ajal kehtestanud oma ühiskondades autoritaarseid meetmeid. Eesti valitsusjuht tõdes, et mõned riigid on reageerinud aeglaselt ega ole kiirustanud inimeste ja kaupade liikumispiirangute mahavõtmisega isegi siis, kui vaktsineeritute arv kasvab.

Financial Times märgib, et Eesti on eriti tugevalt tundnud liikumispiirangute mõju, kuna naaberriik Soome keelas pikaks ajaks seal töötavatel eestlastel piiriülese liikumise. Leht tõdeb, et vestlus Kallasega toimus enne, kui Soome sellest esmaspäevast piirangu lõpetas.

Samas kritiseeris Kallas ka suuremaid Euroopa Liidu riike, mis kehtestasid ekspordipiirangud kroonakriisi ajal vajalikele kaupadele nagu kaitsevahendid. "Need piirangud ilmusid äkki, ei tea kust. Ma olen mures, et see nii kiiresti," märkis ta.

Kallas rääkis vestluses FT ajakirjanikuga ka Valgevenele kehtestatud sanktsioonidest ning Venemaa ja Valgevene kohtlemisest. "Nad lähevad nii kaugele kui me neil minna laseme," märkis ta mõlemat riiki silmas pidades.