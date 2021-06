Seeder: Ungari "peksmisest" ei tohiks kujuneda tava

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et 17 Euroopa Liidu liikmesriigi avaldus Ungari vastu oli sobimatu ja Euroopa Liidu ühtsust lõhkuv.

Seedri hinnangul otsustas Ungari kaitsta oma lapsi kohatu seksuaalpropaganda eest.

"Ungari "peksmisest" ei tohiks kujuneda tava, kus liikmesriigid ükshaaval või erinevate gruppidena haaravad igast kaheldavastki võimalusest, et seda riiki demokraatia kaitsmise sildi all rünnata. Loodetavasti jätkub Eesti peaministril ja valitsusliidu poliitikutel edaspidi kainet meelt ja arukust mitte tormata kaasa Euroopa Liidu ühtsust lõhkuvate lühinägelike avaldustega," teatas Seeder.

"Kui ühes liikmesriigis - antud juhul Ungaris - viiakse sisse seadusemuudatused, mis karmistavad karistusi pedofiilia eest ja pornograafilise sisu näitamise eest, siis ei tohiks see suuri eriarvamusi tekitada. Selliste kuritegude eest peavad karistused olema karmid. Kui otsitakse lahendusi ka seksuaalkasvatust ja -propagandat puudutavatele probleemidele, siis on see liikmesriigi enda kaalutlusõigus ning teised riigid ei peaks sellesse sekkuma," leidis Seeder.

Seeder tõi eeskujuks Leedu presidendi Gitanas Nauseda, kes osutas, et Ungarit ei tasu seadusemuudatuste eest ummisjalu hukka mõista.

"Meie pole kohtumõistjad, kas ungarlaste seadusetekst on just parim, kuid laste kaitsmine seksuaalvaldkonda puudutava mitte-eakohase ajupesu eest on igal juhul õige. Sellesuunalisi katseid tuleb toetada, mitte hukka mõista," ütles Seeder.