Brüssel viivitab Ungari taasteplaani heakskiitmisega

Euroopa Komisjon ületas enda seatud tähtaega Ungari koroonaviiruse taasteplaani heakskiitmiseks ja teatas, et peab Budapestiga endiselt kõnelusi.

Viivitus järgneb süvenevale tülile seoses Ungari seadusele, mis keelab LGBTQ küsimuste propageerimise alaealistele. Komisjoni president Ursula von der Leyen on hoiatanud, et riik loobuks seadusest.

Samal ajal kasvab Brüsselile surve Budapest EL-i rahastusest ilma jätta.

"Komisjon ei ole Ungari taaste- ja vastupidavusplaani hindamist veel lõpuni viinud," teatas komisjoni pressiesindaja. "Kui meie analüüs vajab veel nädalaid, mitte päevi, siis esitame Ungarile ettepaneku nõustuda kahekuuse tähtaja pikendamisega," lisas ta.

Komisjon keeldus täpsustamast, mis Ungari 7,2 miljardi eurose taastekava heakskiitmisel komistuskiviks on saanud.

Komisjon on seadnud endale tähtaja kiita liikmesriikide esitatud kavad heaks kahe kuuga alates nende laekumisest. Ungari esitas enda kava 12. mail.

Arutelud EL-i tohutu taasterahastu üle on puudutanud ka küsimust, mil määral on Ungari pühendunud korruptsiooniga võitlemisele ja kohtusüsteemi iseseisvuse tagamisele.

Ungari peaminister Viktor Orban on aastate jooksul võtnud vastu seadusi, mis kriitikute sõnul õõnestavad nii sõnavabadust kui ka riigi kohtusüsteemi sõltumatust.

Ehkki Orbani sõnul on LGBTQ-vastane seadus mõeldud laste kaitsmiseks, aetakse kriitikute sõnul selles segamini pedofiilia ja homoseksuaalsus ning häbimärgistatakse LGBTQ kogukonna toetamist.

Von der Leyen ütles läinud kolmapäeval, et seadus on häbiplekk. Samuti lubas ta, et kui Ungari olukorda ei paranda, kasutab komisjon kõiki talle antud volitusi.