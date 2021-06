Tallinna suurhaigla projekteerimise hange lõpetati lepinguta

Riigihangete registrist ilmneb, et 11 miljonit eurot maksma pidanud Tallinna haigla projekteerimise hange on lõpetatud lepinguta.

Hange kuulutati esmalt välja tänavu märtsis, kuid võimaliku huvide konflikti ohu tõttu see tühistati ja kuulutati uuesti välja aprillis. Hanke tulemused pidid selguma juunikuu lõpus.

Riigihangete registrisse on nüüd ilmunud aga märge, et hange lõpetati lepinguta. Kõikide pakkumuste tagasilükkamise aluseks tuuakse riigihangete seaduse paragrahvid 49 ja 116.

Tallinna linnakantsler Kairi Vaher ütles ERR-ile, et hankele tuli kaheksa pakkumist, millest viis ei vastanud tingimustele ning kolm ületasid oluliselt eeldatavat maksumust ehk 11 miljonit eurot.

Vaheri sõnul kuulutatakse uus hange välja nädala pärast.

Haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Kokku on kavandatava haigla eeldatav brutopind 127 000 ruutmeetrit.

Tallinna haigla rajamisega on kavas rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak Lasnamäele lauluväljaku lähedale.

Tallinna haigla rajatakse riigi ja linna koostöös, haigla peaks kava kohaselt valmima 2027. aastal.